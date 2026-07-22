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'फेक न्यूज अलर्ट' CJP का एक और दावा 'झूठा', दिल्ली पुलिस बोली- नहीं चलाई पैलेट गन

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक और दावे को फेक बताया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। 

'फेक न्यूज अलर्ट' CJP का एक और दावा 'झूठा', दिल्ली पुलिस बोली- नहीं चलाई पैलेट गन

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक और आरोप को खारिज किया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर 'फेक न्यूज अलर्ट' लिखते हुए 'चलो संसद' मार्च में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के कॉकरोच जनता पार्टी के दावे को खारिज कर दिया है। पुलिस ने साफ किया कि प्रदर्शन में किसी की जान नहीं गई है। पुलिस ने जनता से बिना जांच-पड़ताल भ्रामक खबरें शेयर नहीं करने की अपील की है और फेक न्यूज फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

CJP के दावे पर लिखा- फेक न्यूज अलर्ट

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को 'एक्स' पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वीडियो में दिख रहे शख्स के चेहरे पर ऐसी चोटें नजर आ रही हैं जो पैलेट गन से घायल होने पर लगती हैं। दिल्ली पुलिस ने जवाब में 'एक्स' पर लिखा, 'फेक न्यूज अलर्ट'...

पैलेट गन इस्तेमाल की खबरें गलत

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसी खबरें कि पुलिस बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खबरें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। पुलिस ने लोगों से फेक न्यूज को साझा या प्रसारित नहीं करने की अपील की। पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट करने या शेयर करने से पहले तथ्यों को जांच परख लेने की सलाह दी।

स्टन गन के इस्तेमाल के आरोपों को भी बताया झूठ

वहीं सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में एक व्यक्ति ने दावा किया कि त्वरित कार्रवाई बल (आरएपी) ने प्रदर्शनकारियों पर 'स्टन गन' (बिजली का झटका देकर हमलावर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है) का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस दावे को भी फेक यानी झूठा करार दिया।

फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगा ऐक्शन

पुलिस ने कहा कि ऐसी खबरें कि आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से झूठी हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अफवाहें या फेक न्यूज फैलाते हुए पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वांगचुक की पत्नी को घसीटने का किया था दावा

एक दिन पहले कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि एक पुरुष पुलिसकर्मी ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के बाल पकड़ने की भी कोशिश की। गीतांजलि अंगमो को लाठी से मारने और वाहन से घसीटकर बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया।

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पुलिस ने वांगचुक की पत्नी से मारपीट के अरोपों को भी बताया फेक

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अंगमो के साथ मारपीट के आरोपों को भी खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अंगमो के साथ मारपीट या उनके बाल खींचे जाने के दावे झूठे हैं। दुर्भावनापूर्ण बल प्रयोग या किसी व्यक्ति को निशाना बनाए जाने के सभी दावे पूरी तरह निराधार हैं।

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दिपके को हिरासत में लेने के दावे को भी बताया था फेक

एक दिन पहले कॉजपा के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया था कि संगठन के संस्थापक दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस दावे को खारिज करती है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। दिपके मंच पर मौजूद हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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