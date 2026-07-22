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फर्जी पोस्टों पर दिल्ली पुलिस सख्त, 15 फेक न्यूज का खंडन; एक गलती पड़ेगी भारी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैल रही कई फर्जी खबरों, झूठे दावों और एडिटेड ऑडियो का खंडन किया है। 

फर्जी पोस्टों पर दिल्ली पुलिस सख्त, 15 फेक न्यूज का खंडन; एक गलती पड़ेगी भारी

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली

सीजेपी प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी और भ्रामक सूचनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने सोमवार को जहां 15 से अधिक ऐसे फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट का खंडन किया है। वहीं सैकड़ों वायरल वीडियो-ऑडियो के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने, फर्जी सामग्री तैयार करने या साझा कर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये सभी सोशल मीडिया पोस्ट फेक

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे किए गए जो या तो पूरी तरह झूठे थे, पुराने वीडियो थे या फिर उन्हें गलत संदर्भ में साझा किया गया।

इन दावों को बताया फेक

फर्जी खबरों में जैसे 12 वर्षीय बच्ची और एक महिला प्रदर्शनकारी से पुलिस द्वारा मारपीट, सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी, लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ में एक लड़की की मौत, पुलिस द्वारा पेलेट गन या कील लगे डंडों के इस्तेमाल जैसे दावे शामिल हैं।

गलत तरीके से फैलाए गए वीडियो

पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं पर हमले या पुलिस हिंसा से जुड़े कई वायरल वीडियो प्रदर्शन स्थल के नहीं थे, वरन उन्हें भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया।

एक ऑडियो क्लिप पुलिस अधिकारी की आवाज से छेड़छाड़

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक वायरल ऑडियो क्लिप की भी जांच की जा रही है, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आवाज से कथित छेड़छाड़ की गई।

पाकिस्तान हैंडलर्स की भूमिका का भी शक

दावा है कि शांति बनाए रखने की मूल अपील को एडिट कर फर्जी ऑडियो तैयार किया गया। पुलिस का आरोप है कि इसमें पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स की भूमिका भी सामने आई है। इस ऑडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए पहले ही खंडन जारी किया जा चुका है।

दिल्ली पुलिस ने फैक्ट-चेक की विशेष टीम बनाई

वहीं सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फैक्ट-चेक के लिए विशेष टीम का गठन किया है, जो हर वायरल वीडियो, फोटो और ऑडियो की डिजिटल फुटप्रिंट, डेटाबेस और अन्य तकनीकी माध्यमों से जांच कर रही है।

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हमले, पथराव का किया जा रहा मिलान

वहीं, पुलिसकर्मियों पर हमले, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो का मिलान सीसीटीवी फुटेज, एआई कैमरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से किया जा रहा है।

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आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी जांचेगी पुलिस

इस बीच सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस झड़पों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए एआई आधारित कैमरों के नेटवर्क का उपयोग कर रही है। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस डेटाबेस के जरिए आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी जांचेगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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