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हमारे छोटे भाइयों को मारा है...; नकाबपोश के चिल्लाते ही आक्रोशित हो उठी थी भीड़

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर बुधवार रात को एक नकाबपोश के कारण बवाल हुआ था। उसने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पीटने की अफवाह फैलाई, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने आक्रोशित भीड़ को साध लिया। कई लोग यहां आंसू गैस से बचने के लिए चश्मा और मास्क लगा रखे थे।

CJP Protest Delhi
CJP Protest

हमारे छोटे भाइयों को मारा है। साहिल भाई अब कोई हाथ लगाकर दिखाए... बुधवार रात के करीब डेढ़ बजे संसद मार्ग की ओर बढ़ रही उन्मादी भीड़ में एक नकाबपोश चिल्लाता हुआ जैसे ही यह बोला, इतना सुनते ही भीड़ आक्रोशित हो उठी और जय सिंह रोड पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के सामने आपत्तिजनक नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए लगा कि तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन, कुछ लोगों ने आक्रोशित भीड़ को साध लिया। यहां मौजूद युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इन नारों में अपशब्द, आपत्तिजनक पोस्टर लहराए जा रहे हैं। हालांकि, बीच-बीच में वंदे मातरम् की गूंज भी उठ रही है।

कोई कमीज उतारकर बैरिकेडिंग तो कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए। संसद मार्ग की सूचना पट्टिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इनमें अधिकतर लोग नकाबपोश रहे। कुछ लोग अफवाह फैलाकर भगदड़ और हुड़दंग कर करने की कोशिश कर रहे थे। इन कुछ लोगों ने अपने हाथों में बैट ले रखा है और कई लोग यहां आंसू गैस से बचने के लिए चश्मा और मास्क लगाए थे। रोहिणी से आए प्रकाश ने कहा कि 20 जुलाई को तो हम बिना तैयारी के आए थे, अब हम पूरी तैयारी के साथ हैं।

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बीच सड़कों पर लेटे लोग

कुछ लोग मुंह ढककर बीच सकड़ पर लेटे दिखे। इस बीच एक एंबुलेंस जाती नजर आई, लेकिन कुछ आक्रोषित युवाओं ने उसे जगह नहीं दी। यह देखते ही देखते कुछ युवा चलती एंबुलेंस के पीछे चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इन युवाओं में किसी तरह खौफ नहीं दिखा। यहां जब लोगों से पूछा की वह किस लिए आए हैं तो उनके पास केवल जवाब था कि यह सरकार बदलनी है। सीजेपी के कार्यकर्ता इस आक्रोशित भीड़ को शांति भंग न करने लिए लाउडस्पीकर से अपील करते सुनाई दिए। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। यह सिलसिला देर रात साढ़े तीन बजे तक जारी रहा। बाद में भीड़ लौटी।

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अंदर शांत, बाहर उग्र

प्रदर्शन अब दो समूहों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदर्शन स्थल के बाहर और सड़कों पर लोग स्थिति को तनावपूर्ण बना रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर जहां सीजेपी का मंच लगा है वहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आने वाले अपनी भागीदारी शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज करा रहे हैं। जंतर मंतर के करीब संसद मार्ग, जनपथ लेन, टॉलस्टॉय मार्ग और कनॉट प्लेस में युवाओं का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आक्रोशित भीड़ दिखी।

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आज शाम कैंडल मार्च की घोषणा

संसद मार्ग और टॉलस्टॉय रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात किया गया है। टकराव को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने रात 11 बजे मानव शृंखला बनाई। ये लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि कई बार अफवाहों के चलते भगदड़ की स्थिति भी बनती रही। सीजेपी ने शुक्रवार शाम कैंडल मार्च की घोषणा की है। सीजेपी के प्रवक्ता दीपक बालियान ने बताया कि शाम को कैंडल मार्च निकाला जाए। यह मार्च जंतर मंतर पर ही आयोजित किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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