CJP प्रोटेस्ट के बाद मेट्रो स्टेशन खुले, लेकिन इन पर होगी दिक्कत; जानें DMRC की एडवाइजरी
DMRC advisory on Delhi Metro: CJP प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली मेट्रो सेवा सामान्य हो गई है, लेकिन DMRC ने येलो और ग्रीन लाइन के कई स्टेशनों पर असुविधा होने की बात कही है। आखिर, अब क्या दिक्कत होगी। DMRC ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। जानिए डिटेल।
DMRC advisory on Delhi Metro: CJP प्रोटेस्ट के चलते बंद किए गए दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन अब दोबारा खुल चुके हैं। सेवा सामान्य हो गई थी, लेकिन फिर एक असुविधा खड़ी हो गई है। इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा दी गई है। DMRC के मुताबिक, येलो और ग्रीन लाइन के 7 स्टेशनों पर चुनिंदा एस्केलेटरों की मेजर ओवरहॉलिंग (Major Overhauling) शुरू हुई है। आसान भाषा में कहें तो इसके कारण इन स्टेशनों पर एस्केलेटर अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।
लेकिन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। DMRC ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर आवाजाही को अधिक सुगम बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। प्रभावित स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध लिफ्ट (Lift) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
इन स्टेशनों पर होगा असर
- पीरागढ़ी (ग्राउंड से लोअर कॉनकोर्स)
- अर्जन गढ़ (कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म)
- गुरु द्रोणाचार्य (कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म)
- सिकंदरपुर (कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म)
- एमजी रोड (ग्राउंड से कॉनकोर्स)
- इफको चौक (ग्राउंड से कॉनकोर्स)
- मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम (ग्राउंड से कॉनकोर्स)
DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि इन स्टेशनों से सफर करने के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलें और जहां एस्केलेटर उपलब्ध नहीं हैं, वहां लिफ्ट का इस्तेमाल करें।
इन स्टेशनों पर बहाल हुई सेवा
इसी बीच DMRC ने एक और अपडेट जारी कर बताया कि ग्रीन और येलो लाइन के तीन स्टेशनों पर एस्केलेटर की मेजर ओवरहॉलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब पीरागढ़ी (लोअर कॉनकोर्स से अपर कॉनकोर्स), एमजी रोड (कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म-1) और इफको चौक (कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म-1) पर एस्केलेटर सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। DMRC ने यात्रियों के सहयोग और धैर्य के लिए उनका आभार भी जताया।
दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन फिर से खोले गए
आपके बताते चलें कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद शनिवार को दिल्ली मेट्रो के 18 स्ट्रेशनों के प्रवेश द्वार दोबारा खोल दिए गए। विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जारी पाबंदियों के चलते पिछले चार दिनों से ये 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि सभी मेट्रो स्टेशन अब खुल गए हैं और प्रवेश-निकासी सामान्य रूप से बहाली हो गई है।
इन 18 स्टेशनों को बंद किया गया था
शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की तरफ से कॉजपा प्रदर्शनकारियों की मांगें मान लिए जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की गई। पिछले चार दिनों से बंद रहे स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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