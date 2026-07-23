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मोदी जी आपका शुक्रिया, CJI का भी धन्यवाद; अभिजीत दीपके बोले, अगर आप न होते…VIDEO

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Abhijeet Dipke thanks to CJI Suryakant and PM Modi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को 'धन्यवाद' कहते नजर आ रहे हैं। जानिए दीपके ने ऐसा क्यों कहा।

Abhijeet Dipke thanks to CJI Suryakant and PM Modi: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद कहा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो शख्स मंच से सरेआम पीएम को ललकार रहा है, वो भला ऐसा क्यों कहने लगा। दीपके ने धन्यवाद देने की वजह भी गिनाईं। उन्होंने सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर से हटाए जाने का भी जिक्र किया। जानिए क्या है पूरा मामला।

पीएम नरेंद्र मोदी को कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया

वायरल हो रहे वीडियो में अभिजीत दीपके कहते हैं- मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद इसकी वजह बताते हुए कहा- अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही कह रहा हूं न। अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते, तो आज इस पूरे देश में प्रोटेस्ट होते नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए।

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सीजेआई सूर्यकांत को भी कहा धन्यवाद, लेकिन क्यों

इसके बाद सीजेआई का जिक्र करते हुए कहा- इससे बढ़कर मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं, तो न मैं अमेरिका से इंडिया आता और न ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद कहा- हमें पता है कि आप बहुत विजी हो और आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया हो। लेकिन फिर भी मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूं।

सीजेआई की टिप्पणी के बाद ही बनी थी CJP

आपको बताते चलें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' की शुरूआत इंस्टाग्राम पर एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन के तौर पर हुई थी। दरअसल, ये पूरा मामला जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद उभरा था। सीजेआई ने कहा था- ऑनलाइन सक्रियता की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोज़गार युवाओं को 'कॉकरोच' जैसा माना जा सकता है। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री रखने वाले व्यक्तियों की ओर था, ना कि सभी युवाओं के लिए। इसके बाद आंदोलन पहले सोशल मीडिया पर फैला, फिर जमीन पर। हालांकि शुरूआत में इसे ज्यादा ध्यान नहीं मिला, लेकिन फिर बाद में सोनम वांगचुक के अनशन से इस प्रोटेस्ट ने खासा ध्यान खींचा।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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