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छात्र आंदोलन: 'बेटा क्या तुम देख सकते हो? दाएं आंख से तो बिल्कुल नहीं, पूरा अंधेरा है'

By Madan Tiwari
पीटीआई, नई दिल्ली
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लड़के के चेहरे, गर्दन, छाती, दाहिने कंधे और हाथ पर कई पेलेट इंजरी हैं। सोर्स ने कहा कि एक पेलेट उसकी दाहिनी आंख में फंस गई थी, जिससे कॉर्नियल परफोरेशन हो गया था। 19 साल के लड़के को छात्र आंदोलन में आंख में पेलेट गन लगी थी।

CJP Protest 19 Year Old Boy Hit in Eye by Pellet Gun during Student Andolan Now Feared Completely Blind
छात्र आंदोलन जंतर मंतर

अजय दुग्गल ने जब अपने भतीजे को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे-गर्दन और सीने पर छोटे-छोटे लाल छेद थे, तो सबसे पहले यही सोचा, "क्या होगा अगर 19 साल का यह लड़का पूरी तरह से अपनी आंख खो दे।" 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचब को कथित तौर पर उसकी दाहिनी आंख में पेलेट गन लगी थी। उसके चाचा ने उससे पूछा कि वह आंख से क्या देख सकता है। जवाब सुनकर वह डर गया, कुछ भी नहीं था। न कोई धुंधलापन, न कोई धुंध, सिर्फ अंधेरा।

दुग्गल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "साहिल ने कहा कि उसे सीधे आंख में गोली लगी थी। हमें जो बताया गया है, उसके अनुसार पुतली का एक और ऑपरेशन यह तय करेगा कि उसकी नजर वापस आएगी या नहीं।" दिल्ली पुलिस के अनुमान के मुताबिक, नजफगढ़ का यह किशोर उन 60 प्रदर्शनकारियों में शामिल था जो घायल हुए थे, जबकि उसे कथित तौर पर 'संसद चलो' मार्च के दौरान पेलेट गन से चोटें आईं, जिसमें अफरा-तफरी और झड़पें हुईं, कम से कम एक और व्यक्ति को भी चोटें आईं।

साहिल की चोट वाली आंख को ठीक करने और पेलेट निकालने के लिए एक सर्जरी हो चुकी है और दूसरी का इंतजार है। उसे पहले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और बाद में सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां से 21 जुलाई को उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। दुग्गल ने कहा, "जब वे उसे यहां लाए तो वह होश में था। वह हमसे बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा, तो मैं उसकी आंखों को देखता रहा और सोचता रहा - क्या होता अगर उसकी नजर पूरी तरह चली जाती? उसे वह जिंदगी कौन वापस देता जो उस प्रोटेस्ट में जाने से पहले थी?"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने उससे पूछा, 'बेटा, क्या तुम ठीक से देख सकते हो?' उसने हमें बताया कि वह अपनी दाएं आंख से बिल्कुल नहीं देख सकता। वहां बिल्कुल अंधेरा है। धुंधला भी नहीं दिख रहा है।" डॉक्टरों ने शुरू में परिवार को बताया कि साहिल की नजर वापस आने का सिर्फ एक फीसदी चांस है। गुरुवार को, उसके डॉक्टरों ने परिवार को कुछ उम्मीद दी, और कहा कि उसके चांस बेहतर हो सकते हैं। दुग्गल ने कहा, “आज, डॉक्टरों ने हमें कुछ भरोसा दिलाया और कहा कि चांस बेहतर हो रहे हैं। लेकिन वह बिल्कुल नहीं देख सकता, और उसे बहुत दर्द हो रहा है।”

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उसके इलाज की जानकारी रखने वाले एक सोर्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उसकी नजर की हालत को गार्डेड बताया है, जिसका मतलब है कि उसकी नजर वापस आने के चांस पक्के नहीं हैं। अगले एक-दो दिन में उसकी एक और सर्जरी होने की उम्मीद है। लड़के के चेहरे, गर्दन, छाती, दाहिने कंधे और हाथ पर कई पेलेट इंजरी हैं। सोर्स ने कहा कि एक पेलेट उसकी दाहिनी आंख में फंस गई थी, जिससे कॉर्नियल परफोरेशन हो गया था। कॉर्निया में पूरी मोटाई का छेद, जबकि दूसरा उसके दाहिने फेफड़े और पेरिकार्डियल फैट में मिली थी।

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'पुलिस अफसर बनना चाहता है लड़का'

परिवार का कहना है कि साहिल की जिंदगी पढ़ाई और पुलिस फोर्स में भविष्य की तैयारी के आस-पास घूमती है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टूडेंट है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। दुग्गल ने कहा, "वह हमेशा से पुलिस अफसर बनना चाहता था। वह पढ़ाई कर रहा था और कॉम्पिटिटिव एजाम की तैयारी कर रहा था।" वह पहले सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, जो 20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था, और 20 जुलाई को फिर गया, अपने परिवार को बताया कि यह जरूरी है।

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पेलेट गन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

दुग्गल ने कहा, "हमने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, वे सुनते नहीं हैं।" परिवार अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहा है इस उम्मीद में कि उनके बच्चे की पूरी नजर वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि साहिल को घायल करने वाले पेलेट मेटल के बने थे। साहिल की चोटों के आस-पास के हालात ने प्रोटेस्ट के दौरान पेलेट गन के कथित इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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मीडिया में अवॉर्ड्स.
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