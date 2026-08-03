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एक और बड़ी जीत; प्रदर्शनकारियों पर SC के फैसले के बाद क्या बोली CJP

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद सीजेपी ने इसे एक और बड़ी जीत बताया है। 

एक और बड़ी जीत; प्रदर्शनकारियों पर SC के फैसले के बाद क्या बोली CJP
प्रदर्शनकारियों पर SC के फैसले के बाद क्या बोली CJP

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण का सोमवार को स्वागत किया। सीजेपी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और भाजपा एनडीए शासित राज्य 25 जुलाई के समझौते के तहत प्रदर्शनकारी छात्रों को दिए गए आश्वासनों को तुरंत लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली और अन्य राज्यों की सरकारें नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कानून के अनुसार बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं, बशर्ते उनका गंभीर और जघन्य अपराधों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।

कोर्ट का यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार के उस बयान के बाद आया है जिसमें केंद्र ने कहा था कि वह नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में 20 जुलाई को हुए 'संसद मार्च' समेत अन्य प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर गंभीर है, बशर्ते उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम के आदेश ने सरकार की उस प्रतिबद्धता को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपियों को छोड़कर अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और सभी भाजपा/राजग शासित राज्य 25 जुलाई को देश के युवाओं को दिए गए आश्वासनों का तुरंत सम्मान करेंगे।

सीजेपी बोली- तुरंत पूरा करें वादा

बाद में सुनवाई के बाद सौरभ दास ने कहा कि अदालत ने साफ कर दिया है कि राज्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं और आपराधिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ केवल उन लोगों से है, जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के आरोप हैं।

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उन्होंने कहा, आज युवाओं की एक और बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर राज्य को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस लेनी हैं, तो वह ऐसा कर सकता है। इसने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं।

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दास ने कहा कि सीजेपी केंद्र सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में रही है और वह इन आश्वासनों के लागू होने की प्रक्रिया पर करीबी नजर रखेगी। उन्होंने कहा, पहले दिन से ही कॉजपा हर छात्र और हर प्रदर्शनकारी के साथ खड़ी रही है। पार्टी ने कानूनी सहायता, चिकित्सीय सहायता और अपनी क्षमता के अनुसार हर अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराई है। इस देश के युवाओं ने अपने वादों का सम्मान किया है। अब समय आ गया है कि सरकार भी तुरंत अपने वादे का सम्मान करे।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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