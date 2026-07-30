इसमें भी वही दिक्कत, जिसके बारे में हम लगातार बताते आ रहे; लोकसभा में पारित बिल से CJP को क्या परेशानी
सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए दोपहर करीब ढाई बजे तक और फिर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर तीन बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के सांसदों ने 'एलओपी को बोलने' दो के नारे लगाते हुए हंगामा किया।
संसद के निचले सदन लोकसभा ने बुधवार को 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ ज्यादा सख्त सजा का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस विधेयक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बिफर गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार केवल पेपर लीक होने के बाद के मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन पेपर लीक कैसे बंद होंगे इस बारे में बात ही नहीं कर रही।
आशुतोष रांका ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या हम सच में पेपर लीक रोकने की कोशिश कर रहे हैं?’ वहीं अपने वीडियो में उन्होंने कहा, 'आज जो अमेंडेट बिल पास हुआ है, उसमें फिर से वही दिक्कत है, जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, फिर चाहे वह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे कठोर सजा हो, चाहे पेनल्टी हों। लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की।'
‘पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को क्या करना होगा’
आगे पेपर लीक रोकने के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में बताते हुए रांका ने कहा, 'जब तक आप NTA रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप SSC को स्टेचुअरी (वैधानिक) बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपरेंसी (पारदर्शिता) की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को एंड-टू-एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है।'
'ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है…'
इसके बाद सरकार को नसीहत देते हुए आशुतोष रांका ने कहा, ‘आप सिर्फ एक हिस्से पर ही ध्यान दे रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करना पड़ेगी, कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइन्टर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, एकेदमिशन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।’
बिल पारित करने से पहले लोकसभा में हुआ खूब हंगामा
इससे पहले बुधवार शाम को लोकसभा ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कर दिया गया। नीट पेपर लीक होने के बाद लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए दोपहर करीब ढाई बजे तक और फिर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर तीन बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सांसद 'एलओपी को बोलने' दो के नारे लगाते हुए हंगामा करते रहे।
मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया चर्चा का जवाब
हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में पांच महीने में फैसला आ जाएगा। सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्नपत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत है।
2024 में लाए गए मूल कानून में संशोधन वाले इस विधेयक की मुख्य बातें निम्न हैं:
1. सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को यह अधिकार देना कि वे प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों के मामलों में सुनवाई के लिए किसी भी सत्र अदालत को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत के तौर पर नामित कर सकें।
2. यह प्रावधान करना कि ऐसी विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों में कार्यवाही रोजाना के आधार पर हो और आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो जाए।
3. केंद्र सरकार को किसी भी अपराध की जांच के लिए विशेष कार्य बल बनाने का अधिकार देना।
4. यह प्रावधान करना कि कानून के तहत अपराधों की जांच दो महीने के भीतर पूरी हो जाए।
5. सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को कानून के तहत मामलों को चलाने के लिए एक या अधिक विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार देना।
6. किसी भी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ में अपील करने की व्यवस्था करना, और अपील स्वीकार होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उसका निपटारा करना।
7. नए कानून के तहत, परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक या अनुचित तरीकों में शामिल पाए गए लोगों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल का कारावास काटना पड़ सकता है और उन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
8. संगठित अपराधों के लिए, विधेयक में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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