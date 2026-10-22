क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुए सौरभ और आशुतोष; दिल्ली पुलिस से मांगा समय
CJP के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। तीनों ने अतिरिक्त समय मांगा है। पुलिस नया नोटिस जारी कर सकती है। मामला 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका आज गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों की तरफ से सामने आई है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन तीनों वहां नहीं पहुंचे। इन लोगों ने अतिरिक्त समय मांगा है।
मिला था 50-50 हजार के मुचलके भरने का निर्देश
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने सौरव दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके भरने का निर्देश दिया था। अदालत ने दोनों को सभी सुनवाई में मौजूद रहने और मुचलकों में तय की गईं शर्तों का पालन करने को कहा था। उनके जमानतदारों की पुष्टि के लिए जांच अधिकारी को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया गया था।
शांति न भंग करने का दिया था आश्वासन
दोनों नेताओं ने अदालत में लिखित आश्वासन दिया था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने जंतर-मंतर को कानून के तहत दोबारा अधिसूचित किए जाने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करने की बात भी कही थी। भविष्य में होने वाले प्रदर्शनों को संवैधानिक दायरे में रखने का आश्वासन दिया गया था। अदालत ने कहा था कि लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद इस स्तर पर दोनों को आगे न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी नहीं दिखाई देता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी।
समय मांगने के बाद नए नोटिस का इंतजार
यह मामला 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं रखा गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों ने निजी परिसर के रास्ते क्षेत्र में प्रवेश किया और शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया।
इसी मामले की जांच के तहत क्राइम ब्रांच ने तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल उनके अतिरिक्त समय मांगने के बाद पुलिस की ओर से नए नोटिस का इंतजार है। मामले में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे निर्धारित है। अदालत ने सौरव दास, आशुतोष रांका और उनके जमानतदारों को उस दिन उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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