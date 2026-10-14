CJP Protest LIVE: कॉकरोचों की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- जंतर-मंतर लेकर रहेंगे

कॉकरोचों की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी

CJP Leaders Judicial Custody: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के मामले में हुई है। वहीं, CJP के वकील अभिष्ट हेला ने पुलिस की कार्रवाई और अदालत में रखे गए तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। प्रोटेस्ट से जुड़ी हर खबर का लाइव अपडेट जानने के लिए आप बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ। CJP नेताओं की गिरफ्तारी और जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े लाइव अपडेट

14 Oct 2026, 10:43:34 AM IST Rahl Gandhi on CJP Leader Arrest: कॉकरोचों की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- जंतर-मंतर लेकर रहेंगे कॉकरोचों की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- जंतर-मंतर लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा, "जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरतापूर्ण काम है। छात्र, युवा, पत्रकार और INDIA गठबंधन- भले ही बैनर अलग-अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है। सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं: नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस हासिल करेंगे।"

14 Oct 2026, 10:37:06 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: दीपके बोले- क्या भारत में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा? CJP नेता अभिजीत दीपके नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा, "मुझे देश, संविधान और उन सभी लोगों की चिंता है जो लोकतंत्र और वोटिंग के अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देश के नागरिक के तौर पर, हमारा फर्ज है कि हम उन अधिकारों और संविधान के लिए लड़ें जो हमें डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने दिया था। इस देश में तिरंगा लहराना कब से शांति भंग करना हो गया? क्या भारत में भारत का झंडा नहीं लहरा सकते? क्या पाकिस्तान का झंडा लहराएगा इस देश में?"

14 Oct 2026, 10:33:15 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: पहले भी हिरासत में लिए गए थे CJP नेता CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को 10 अक्टूबर को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, उस समय शांति भंग नहीं करने की शर्त और 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड का उल्लेख किया गया था। अब मौजूदा मामले में बॉन्ड उल्लंघन का आरोप विवाद का प्रमुख बिंदु बन गया है।

14 Oct 2026, 10:20:45 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: CJP नेताओं पर क्या आरोप लगाए गए? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में कथित अनधिकृत प्रवेश, बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल बताए गए हैं। CJP की लीगल टीम ने इससे पहले यह भी आरोप लगाया था कि नेताओं को देर रात तक अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया।

14 Oct 2026, 10:20:15 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के बाद बढ़ा विवाद प्रदर्शन से एक दिन पहले अधिकारियों ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया था। इसके बाद वहां प्रदर्शन करने पहुंचने वाले CJP नेताओं और पुलिस के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने कथित अनधिकृत प्रवेश के मामले में कार्रवाई की, जबकि पार्टी ने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बताया है।

14 Oct 2026, 09:51:22 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने पुलिस पर बोला हमला CJP नेता अजिंक्य शिंदे कहते हैं, "आशुतोष, सौरव और मैं, CJP के वॉलंटियर्स के साथ तिरंगा लेकर जंतर-मंतर गए और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। तिरंगा ले जाने और ये नारे लगाने की वजह से उन्होंने सौरव और आशुतोष को पांच दिन के लिए जेल भेज दिया। आपने सुना होगा कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान आजादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिकारी साथियों को 'भारत माता की जय' के नारे लगाने और तिरंगा फहराने के लिए जेल भेजा जाता था। मोदी और शाह के नेतृत्व में अब देश में वैसी ही सरकार चल रही है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या अभिजीत दिपके भी कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा होंगे, तो शिंदे ने कहा, "अभिजीत इसमें शामिल होंगे।"

14 Oct 2026, 09:46:27 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: जमानत की तैयारी में CJP CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वकील अभिष्ट हेला ने कहा, "हम जमानत के लिए कहां अर्जी देंगे, यह हमारे कानूनी अधिकारों का मामला है। हम उन सभी जानकारियों का खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें और भी पहलू शामिल हैं। हम अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो भी होगा, आपको सूचित किया जाएगा। सभी जानकारियों और अपडेट्स के लिए CJP के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते रहें। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी।"

14 Oct 2026, 09:43:00 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: तिहाड़ जेल में रखे गए सौरव दास और आशुतोष रांका कॉकराच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे की जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

14 Oct 2026, 09:24:58 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: हम INDIA गठबंधन के खिलाफ हैं- अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "...हम सबका मकसद एक ही है और हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो चुनावों में धांधली कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने में मदद कर रहे हैं... कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप है और हमेशा रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम INDIA ब्लॉक के खिलाफ हैं। हमारा और INDIA ब्लॉक का आंदोलन एक ही मकसद के लिए है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या CJP एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर हो रही है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।"

14 Oct 2026, 09:22:09 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: पुलिस ने झूठ बोला- वकील अभिष्ट हेला CJP के सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे की तरफ से पेश हुए वकील अभिष्ट हेला ने कहा, "पुलिस के इस शक के आधार पर कि वे कोई अपराध कर सकते हैं, उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है... पुलिस ने कोर्ट में झूठ बोला कि उन्होंने लोगों को वहां आने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था। उन्होंने बॉन्ड का उल्लंघन नहीं किया है... कनॉट प्लेस वाली अलग शिकायत का यहां गलत इस्तेमाल किया गया है, और उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है..."

14 Oct 2026, 09:20:24 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: जेल भेजे जा रहे सीजेपी के नेता कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर लाया जा रहा है। उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

14 Oct 2026, 09:17:56 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: जंतर-मंतर पर क्यों हुआ विवाद? यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। CJP के नेता मंगलवार, 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पहुंचे थे। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने बंद गेट और बैरिकेड पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगाए और तिरंगा भी लहराया।

14 Oct 2026, 09:17:56 AM IST CJP Leaders Judicial Custody: वकील अभिष्ट हेला का आरोप- पुलिस ने कोर्ट में गलत तथ्य रखे CJP के वकील अभिष्ट हेला ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने अदालत में गलत दावा किया कि नेताओं ने लोगों से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की अपील की थी। उनके मुताबिक, नेताओं ने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था और न ही उन्होंने जमानत बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस से जुड़ी एक अलग शिकायत का इस मामले में गलत इस्तेमाल किया गया। ये आरोप वकील का पक्ष हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं हुई है।