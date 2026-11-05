रांका, दास और शिंदे से पूछे गए 70 सवाल, लेकिन…; दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए CJP के नेता
पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रांका ने कहा कि यह 13 अक्टूबर की घटना से जुड़ी एक सामान्य जांच थी।
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे गुरुवार को दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे और पुलिस के सामने हाजिर हुए, इस दौरान यहां उनसे लगभग चार घंटे तक पूछताछ की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि CJP के तीनों नेताओं से 13 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी दो FIR के सिलसिले में पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनसे लगभग 70 सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए।
पुलिस के अनुसार, ये नेता सुबह करीब 11 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और पूछताछ दोपहर करीब 3 बजे खत्म हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दौरान कॉकरोच पार्टी के नेताओं से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों द्वारा यह पूछताछ की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉकरोच पार्टी के ये नेता 13 अक्टूबर को जबरन जंतर-मंतर परिसर में पहुंच गए थे, जबकि वहां पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। ऐसे में इस मामले को लेकर दर्ज दो FIR के सिलसिले में कॉकरोच पार्टी के ये नेता आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए।
इस मामले को लेकर पहले कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई थीं, जिन्हें बाद में जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। ये मामले जंतर-मंतर पहुंचने के लिए निजी संपत्ति से होकर अवैध रूप से घुसने और वहां लागू पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोपों से जुड़े हैं। इस दौरान CJP नेताओं ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और वहां राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराया था।
पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रांका ने कहा कि यह 13 अक्टूबर की घटना से जुड़ी एक सामान्य जांच थी। उन्होंने कहा, 'हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि जो भी जांच हो रही है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। कहीं भी तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जांच सही तरीके से होगी और हम इसमें सहयोग करेंगे।'
इससे पहले भी इन नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी करते हुए बुलाया गया था, लेकिन तब उन्होंने और समय मांगा था और पेश नहीं हुए थे। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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