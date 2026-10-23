रांका, दास और शिंदे पहुंचे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, सौरभ बोले- हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, बाकी देखते हैं
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे शुक्रवार को मंदिर मार्ग थाने पहुंचे और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इस दौरान अंदर जाते समय मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने कहा ‘हम लोग अपना पक्ष रखेंगे.. बाकी देखते हैं जो होता है।’
प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉकरोच पार्टी के ये नेता SEM कोर्ट के दो दिन पहले दिए आदेश के आधार पर पेशी के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरव दास और आशुतोष रांका को उस हलफनामे के आधार पर दोनों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे निर्धारित की थी।
शुक्रवार को फिर कोर्ट के सामने पेश हुए दोनों
बुधवार को रिहा करते हुए कोर्ट ने दोनों को जांच पूरी होने तक 50 हजार रुपए का निजी बॉन्ड और जमानती बॉन्ड (surety bonds) जमा करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही SEM कोर्ट ने दोनों को शुक्रवार को दोपहर 3 बजे अपनी जमानत (श्योरिटी) के साथ फिर से SEM कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। साथ ही, पुलिस को भी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद ये नेता मंदिर मार्ग स्थित SEM कोर्ट पहुंचे।
इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दास और रांका को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए और समय मांगा था।
इन नेताओं के खिलाफ 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर जाने के लिए एक निजी संपत्ति में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि शांति भंग न करने का हलफनामा देने के बाद उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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