सौरभ दास और रांका के मामले में मोड़; क्राइम ब्रांच के हवाले जांच
CJP नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जंतर-मंतर में अनधिकृत प्रवेश के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका से जुड़े अनधिकृत प्रवेश के मामले को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। सौरभ दास और आशुतोष रांका को यह झटका ऐसे वक्त लगा है जब विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया है।
प्रतिबंध के बावजूद जंतर-मंतर प्रवेश का आरोप
बता दें कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से बाहर किए जाने के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका ने वहां कथित तौर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश किया था। इन दोनों को तब हिरासत में लिया गया था जब वे कथित तौर पर जंतर-मंतर के एक बंद गेट को फांदकर अंदर घुस गए थे। इससे पहले जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया था। दोनों को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उनको 13 अक्टूबर को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
बढ़ सकती हैं मुश्किलें
अब इस पूरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच की एंट्री के कारण सौरभ दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच इस मामले में नया केस भी दर्ज कर सकती है। दोनों से पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में जब दोनों पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। जांच के मद्देनजर उनकी हिरासत भी मांगी जा सकती है। कुल मिलाकर दोनों कानूनी विवाद में उलझते दिख रहे हैं।
पुलिस ने की थी हिरासत बढ़ाने की मांग
हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्राइम ब्रांच इस पूरे प्रकरण में क्या रुख अपनाती है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस की ओर से दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की गई जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी।
पुलिस बोली- दोनों की रिहाई से कानून व्यवस्था को खतरा
सौरभ दास और आशुतोष रांका के वकील अभिक चिमनी ने फैसले के बाद बताया कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोनों की रिहाई से सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरा है। ऐसे में इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाना बेहद जरूरी है। अब सीजेपी इस मामले को लेकर कानूनी सलाह लेने और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने की बात कह रही है।
कोर्ट का सख्त रुख, कहा- कानून का किया अनादर
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, गौर करने वाली बात यह भी कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने के फैसले के दौरान विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अपनी बॉन्ड शर्तों का उल्लंघन किया है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह बर्ताव कानून के प्रति अनादर को दिखाता है। आगे भी इनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने को लेकर गंभीर चिंताएं हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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