CJP के नेता 'कॉकरोच क्लब' में कर रहे हंसी-मजाक, मुखिया अभिजीत दीपके कहां हैं व्यस्त?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने 'कॉकरोच क्लब' की शुरुआत कर दी है। पार्टी के नेता जहां इस क्लब में कॉमेडी, व्यंग्य और चर्चाओं के जरिये लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके पहले कार्यक्रम की तस्वीरों से गायब दिखे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने 'कॉकरोच क्लब' की शुरुआत कर दी है। पार्टी के नेता जहां इस क्लब में कॉमेडी, व्यंग्य और चर्चाओं के जरिये लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके तस्वीरों से गायब दिखे। दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें वह गोवा के एक गांव में जमीन विवाद और कथित लैंड माफिया के खिलाफ ग्रामीणों के संघर्ष का मुद्दा उठा रहे हैं।
कॉकरोच क्लब में दिखे पार्टी के बड़े चेहरे
दरअसल, आशुतोष रांका ने हाल ही में कॉकरोच क्लब के पहले एपिसोड की 11 तस्वीरें एक्स पर साझा की थीं। इनमें कलाकारों और दर्शकों के बीच उन लोगों को हंसी-मजाक करते देखा जा सकता है। एक तस्वीर में आशुतोष रांका और सौरव दास स्टेज पर नजर आए। सौरव माइक पर बोलते दिखे, जबकि रांका उनके बगल में खड़े थे। इसके अलावा अजिंक्य शिंदे भी कार्यक्रम में दिखाई दिए।
शिंदे वही चेहरा हैं, जिन्होंने CJP के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। एक अन्य तस्वीर में पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह स्टैंडअप कॉमेडियन मराठी कपिल के साथ नजर आईं। इन तस्वीरों में पार्टी के कई प्रमुख चेहरे दिखाई दिए, लेकिन अभिजीत दीपके कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद से ही उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर चर्चा थी।
गोवा के गांव में जमीन विवाद का मुद्दा उठा रहे दीपके
अब अभिजीत दीपके की एक्स पोस्ट से पता चला है कि वह गोवा के करापुर-सारवन गांव का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि गांव के आदिवासी समुदाय की आजीविका का आधार रही 130 एकड़ से अधिक जमीन बिल्डरों को हस्तांतरित कर दी गई है। इस जमीन पर बिचोलिम में एक टाउनशिप परियोजना के तहत निजी कृत्रिम समुद्र तट विकसित किए जाने की योजना है। दीपके के मुताबिक, यह काम पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच महीनों से गांव की महिलाएं अपनी जमीन, आजीविका और गांव को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर परियोजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता गौरेश घाडी पर दो दिन पहले हमला किया गया। इस हमले में उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और सिर पर चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ग्रामीणों के समर्थन में उतरे CJP मुखिया
दीपके ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं और दो याचिकाकर्ताओं को जेल भी भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय प्रशासन उनके संघर्ष को दबाने में लगा है। दीपके ने करापुर-सारवन के ग्रामीणों के समर्थन में खड़े होने की बात कही और गोवा को कथित लैंड माफिया तथा भ्रष्ट नेताओं से बचाने की अपील की।
इस तरह कॉकरोच क्लब के पहले कार्यक्रम में दीपके की गैरमौजूदगी के बीच उनकी एक्स पोस्ट से साफ है कि वह गोवा के जमीन विवाद और ग्रामीणों के संघर्ष का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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