कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने की सोनिया और राहुल गांधी की तारीफ
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की खुलकर तारीफ की है। अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले दास ने राहुल गांधी को एक अच्छा इंसान बताया तो सोनिया गांधी को शालीन नेता बताया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक सौरभ दास ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने राहुल को उन्हें एक अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने उन्हें अच्छी परवरिश दी है। सौरभ दास ने सोनिया और राहुल की तारीफ ऐसे समय पर की है जब हाल ही में 'इंडिया गठबंधन' की रामलीला मैदान में हुई रैली से सीजेपी नेताओं ने दूरी बनाए रखी और इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे।
सीजेपी नेता सौरभ दास का सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तारीफ करना इसलिए भी अहम है क्योंकि अभिजीत दीपके और उनके 'प्रेशर ग्रुप' के कई बड़े नेता पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। खुद सौरभ दास को भी अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सौरभ दास की दिवाली पार्टी में उनके घर पर नजर आए थे। सौरभ दास पहले भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कामकाज की तारीफ करते रहे हैं।
राहुल गांधी को बताया अच्छा इंसान
दास ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तारीफ की। सीजेपी नेता से पूछा गया था कि एक नेता और एक इंसान के तौर पर आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? दास ने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत ही सभ्य इंसान हैं। सोनिया गांधी जी ने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी होगी। मुझे लगता है कि आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे, एक समान विचार रहेगा, बहुत कट्टर जो दूसरे साइड के सपोर्टर रहेंगे वह नहीं बोलेंगे लेकिन एक आम राय है लोगों कि वो अच्छे इंसान हैं।'
सोनिया गांधी की तारीफ में क्या बोले
सौरभ दास ने सोनिया गांधी की हाल ही में आई किताब भी खरीदी है। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उनकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'मैं तो वास्तव में सिर्फ किताब खरीदने नहीं गया था। लेकिन मेरे मन में पहले से था कि यह दिलचस्प किताब होने वाली है, क्योंकि एक महिला जो दूसरे देश से आकर इस देश को अपना बनाईं। बहुत पृतसत्तात्मक समाज है हमारा, उसमें एक महिला नेतृत्वकर्ता का रोल निभाना, सत्ताधारी पार्टी की नेता बनना और इस तरह से सार्वजनिक जीवन में रहना वह बहुत काबिले तारीफ है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि वह शक्ति और शालीतना की प्रतीक हैं। उन पर बहुत व्यक्तिगत हमले भी हुए। क्योंकि व्यक्तिगत हमले मुझे पर भी होते हैं, मुझे लगा कि कितनी शालीनता के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया। कितना कुछ सहा होगा इन्होंने। तो जब उन्होंने एक किताब लिखा, अपने विचार लिखे। आप उनसे असहमत हो सकते हो, मैं भी जब किताब पढ़ूंगा हो पांच बातें होंगी जिनसे मैं सहमत नहीं होऊंगा। लेकिन पढ़ेंगे तो सही। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो वॉट्सऐप में पढ़ते हैं बस।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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