CJP नेता रत्ना सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें; अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर मुहर
सीजेपी की नेता रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
CJP नेता रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा ने CJP नेता रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। रत्ना सिंह पर आरोप है कि उन्होंने साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से राहत नहीं दिए जाने पर सोशल मीडिया एक्स पर जज के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। वकील के अनुसार, न्यायिक आदेशों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन बिना आधार जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अदालत की गरिमा और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है।
अवमानना की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील (आपराधिक) अमोल सिन्हा ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की नेता रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। अमोल सिन्हा ने 2 नवंबर को अपनी राय में कहा कि रत्ना सिंह के आरोप प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रहार करते हैं। ये आरोप दिल्ली हाई कोर्ट के आपराधिक अवमानना अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।
वकील कौशिक चटर्जी ने की थी मांग
यह अनुमति वकील कौशिक चटर्जी की ओर से दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर दी गई है। वकील कौशिक चटर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशित बयानों और पीटीआई की ओर से रिपोर्ट की गई टिप्पणियों के संबंध में रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। विवाद साकेत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के समक्ष चल रही कार्यवाही से जुड़ा है और दिल्ली पुलिस की ओर से रत्ना सिंह को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने से संबंधित है।
क्या हैं आरोप?
रत्ना सिंह पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ अवमाननाकारक पोस्ट किए थे। इनमें कथित तौर पर कहा गया था कि एक न्यायिक अधिकारी यानी जज किसी अज्ञात मालिक की सेवा कर रहा है। एक अन्य पोस्ट में यह भी संकेत दिया गया कि दिल्ली पुलिस और जज दोनों ही मालिक के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अभ्यावेदन में कहा गया है कि रत्ना सिंह के कथित उक्त बयान केवल किसी न्यायिक आदेश की आलोचना तक सीमित नहीं थे वरन पीठासीन अधिकारी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर रहे थे।
फैसले की आलोचना और जज पर आरोप, दोनों में बड़ा अंतर
अपनी राय में दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील (आपराधिक) अमोल सिन्हा ने कहा कि किसी न्यायिक फैसले की आलोचना और न्यायिक अधिकारी पर बाहरी प्रभाव या अनुचित मंशा होने का आरोप लगाने के बीच अंतर होता है। न्यायिक आदेशों की आलोचना तो की जा सकती है। यदि कोई किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसे उपलब्ध कानूनी विकल्पों के जरिए चुनौती दे सकता है। रत्ना सिंह के उक्त बयानों से संकेत मिलता है कि न्यायिक अधिकारी किसी बाहरी प्राधिकरण के निर्देशों पर काम कर रहे थे। ऐसे बेबुनियादी आरोप अदालत की गरिमा को प्रभावित करते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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