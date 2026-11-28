कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने परिसीमन विधेयक के बहाने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। CJP नेता आशुतोष रांका ने इस कदम को ज्ञानेश कुमार द्वारा देश की चुनावी सीमाएं तय करने की चाल बताया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा के साथ राज्य विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने को जल्द संसद में परिसीमन (Delimitation) बिल लाने जा रही है। सरकार अगले सप्ताह संसद के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पेश कर सकती है। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने परिसीमन विधेयक के बहाने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। CJP नेता आशुतोष रांका ने इस कदम को ज्ञानेश कुमार द्वारा देश की चुनावी सीमाएं तय करने की चाल बताया है।

आशुतोष रांका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''अगर परिसीमन विधेयक पास हो जाता है तो ज्ञानेश कुमार पूरे भारत की चुनावी सीमाओं को फिर से तय करेंगे। क्या कोई 'निष्पक्ष परिसीमन' की बात करेगा?''

दरअसल, परिसीमन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी देश या प्रांत में, जहां विधायी निकाय मौजूद हो, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं।

बता दें कि, CJP ने पिछले माह वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था।

बिल में 2051 सीटें यथावत रखने का प्रस्ताव जानकारी, केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखने का प्रस्ताव है।

संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पेश करेगी सरकार सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से सोमवार से आरंभ हो रही संसद की विशेष बैठक में तीन विधेयक पेश करेगी। इनमें दो संविधान संशोधन विधेयक होंगे, जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होगा। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित विधेयकों में किए गए बदलावों से उन विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल सकता है, जिन्होंने इस साल अप्रैल में लाए गए पिछले विधेयक का विरोध किया था।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 होगी, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे। इसके अलावा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जबकि राज्यों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा।

सूत्रों के मुताबिक, नए परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तथा सीटों का आवंटन 25 साल तक यानी 2051 तक स्थिर रखा जाएगा और इस अवधि में इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए होगा। इसके बाद संसद कानून बनाकर इसकी अवधि बढ़ा सकेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक कार्यकाल के बाद किया जाएगा। आरक्षण की अवधि बढ़ाने का फैसला उस समय की सरकार करेगी।

सरकार संविधान के दो संशोधन विधेयक लाएगी। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन और संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से संबंधित प्रावधान होंगे। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में आवश्यक बदलाव के लिए अलग विधेयक पेश किया जाएगा।

अप्रैल में पास नहीं हो सका था बिल सूत्रों ने बताया कि नया संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 अप्रैल में लोकसभा में पारित नहीं हो पाने वाले बिल से काफी अलग होगा। इसमें संविधान के कम से कम आठ अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव कर रही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद राज्य के विभाजन की किसी भी आशंका को दूर करना है।

यूपी में 600 तक सकती हैं विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 403 सीटें हैं। प्रस्तावित वृद्धि के बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं चाहती और इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया जाएगा।

हालांकि, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का फार्मूला लागू नहीं होगा। वहीं, नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में जहां लोकसभा की एक-एक सीट है, वहां सीटों की संख्या बढ़ाकर दो किए जाने की संभावना है। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजनीतिक और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसी कारण विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 निर्धारित करने का प्रस्ताव है।