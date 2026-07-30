सरकार से मिली राहत पर भी खुश नहीं हुई कॉकरोच पार्टी, एक शब्द के इस्तेमाल को लेकर जताई घोर आपत्ति
CJP प्रवक्ता ने कहा कि, 'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार है और वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर ना करें।'
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जंतर-मंतर पर हुए CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के आंदोलन में शामिल छात्रों को एक बड़ी राहत दी। इस आदेश के जरिए सरकार ने पुलिस से कहा कि वह विरोध-प्रदर्शन में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को बंद मानेगी और धरने में शामिल लोगों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से CJP खुश नहीं है, और उसने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इस नोटिफिकेशन में लिखे एक शब्द पर आपत्ति जताई है, साथ ही सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने का आरोप भी लगाया।
इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR पूरी तरह से वापस ली जाएं, न कि मामलों को बंद मानकर सिर्फ आगे कार्रवाई को रोक दिया जाए। सौरव ने कहा कि सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को 'बंद' माना जाएगा और हमारी आपत्ति इसी शब्द को लेकर है, क्योंकि FIR को बंद नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे वापस लिया जाना चाहिए।
‘बंद माना जाएगा’ को लेकर जताई आपत्ति
सौरव दास ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दर्ज सभी FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें बंद माना जाएगा। लेकिन हमें इस शब्द के इस्तेमाल पर खुशी नहीं है। क्योंकि इसकी जगह सही शब्द तो यह होना चाहिए था कि FIR वापस ली जाएंगी।'
'SC के आदेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा'
सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, 'सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन यह स्थिति को गलत तरीके से समझने और गुमराह करने जैसा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि FIR वापस नहीं ली जा सकती हैं।'
'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार'
आगे उन्होंने कहा, 'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार है और वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर ना करें।'
सरकार को याद दिलावा वादा, कहा- वर्ना युवा पीढ़ी माफ नहीं करेगी
अपनी बात खत्म करते हुए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता ने सरकार को उसका किया वादा याद दिलाते हुए कहा, '25 जुलाई को पूरे देश के सामने जंतर-मंतर समझौते के तहत जो वादा किया गया था, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए और अपनी बात का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार अपनी बात और समझौते की भावना का सम्मान नहीं करती है, तो देश की युवा पीढ़ी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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