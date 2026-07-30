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सरकार से मिली राहत पर भी खुश नहीं हुई कॉकरोच पार्टी, एक शब्द के इस्तेमाल को लेकर जताई घोर आपत्ति

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP प्रवक्ता ने कहा कि, 'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार है और वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर ना करें।'

दिल्ली सरकार के ऐक्शन नहीं लेने के आदेश से खुश नहीं हुई कॉकरोच पार्टी, एक शब्द को लेकर जताई आपत्ति
दिल्ली सरकार के ऐक्शन नहीं लेने के आदेश से खुश नहीं हुई कॉकरोच पार्टी, एक शब्द को लेकर जताई आपत्ति (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जंतर-मंतर पर हुए CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के आंदोलन में शामिल छात्रों को एक बड़ी राहत दी। इस आदेश के जरिए सरकार ने पुलिस से कहा कि वह विरोध-प्रदर्शन में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को बंद मानेगी और धरने में शामिल लोगों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से CJP खुश नहीं है, और उसने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इस नोटिफिकेशन में लिखे एक शब्द पर आपत्ति जताई है, साथ ही सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने का आरोप भी लगाया।

इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR पूरी तरह से वापस ली जाएं, न कि मामलों को बंद मानकर सिर्फ आगे कार्रवाई को रोक दिया जाए। सौरव ने कहा कि सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को 'बंद' माना जाएगा और हमारी आपत्ति इसी शब्द को लेकर है, क्योंकि FIR को बंद नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे वापस लिया जाना चाहिए।

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‘बंद माना जाएगा’ को लेकर जताई आपत्ति

सौरव दास ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दर्ज सभी FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें बंद माना जाएगा। लेकिन हमें इस शब्द के इस्तेमाल पर खुशी नहीं है। क्योंकि इसकी जगह सही शब्द तो यह होना चाहिए था कि FIR वापस ली जाएंगी।'

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'SC के आदेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा'

सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, 'सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन यह स्थिति को गलत तरीके से समझने और गुमराह करने जैसा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि FIR वापस नहीं ली जा सकती हैं।'

'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार'

आगे उन्होंने कहा, 'सरकार के पास FIR वापस लेने का अधिकार है और वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर ना करें।'

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सरकार को याद दिलावा वादा, कहा- वर्ना युवा पीढ़ी माफ नहीं करेगी

अपनी बात खत्म करते हुए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता ने सरकार को उसका किया वादा याद दिलाते हुए कहा, '25 जुलाई को पूरे देश के सामने जंतर-मंतर समझौते के तहत जो वादा किया गया था, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए और अपनी बात का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार अपनी बात और समझौते की भावना का सम्मान नहीं करती है, तो देश की युवा पीढ़ी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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