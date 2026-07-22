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CJP ने कर दी एक नई डिमांड, पुलिस ने अब तक 10 FIR दर्ज की; 32वें दिन भी प्रदर्शन जारी

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिछले 32 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में एक और नई मांग जोड़ ली है। अब पार्टी ने सरकार के सामने 4 मांगें रख दी हैं। पार्टी ने अब 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की नई मांग की है।

CJP ने कर दी एक नई डिमांड, पुलिस ने अब तक 10 FIR दर्ज की; 32वें दिन भी प्रदर्शन जारी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपनी मांगों की सूची बढ़ा दी है। पिछले 32 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही पार्टी ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारी अब यह मांग कर रहे हैं कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ न को कोई एफआईआर दर्ज न की जाए और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए रंका ने कहा कि अब इस आंदोलन की चार मांगें हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को वापस लेना।

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सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बावजूद कई प्रदर्शनकारी परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम यह पक्का करेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो। रंका ने कहा कि आप लोगों से पहले हम गिरफ्तार होंगे।

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अब तक 10 FIR दर्ज

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनों के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के बाद नई दिल्ली जिले के कई थानों में ये मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चार एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में और तीन कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गईं। इसके अलावा, मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में भी एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है।

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जानबूझकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया

पुलिस ने बताया कि ये एफआईआर विरोध-प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं और मामलों से संबंधित हैं। दर्ज किए गए सभी मामलों में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए जांच चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली इलाके में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक व्यवहार किया। पुलिस की बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद वे वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और जानबूझकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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