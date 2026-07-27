'मोबाइल रिपेयर करने वाले ने रोज 10 लाख रुपये का खाना भेजा'- CJP फंडिंग पर बोले BJP सांसद
CJP को किसने फंडिंग की, इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने तीखा सवाल किया है। इसके बाद भाजपा सांसद मदन राठौर ने तो ये दावा कर दिया कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने जंतर-मंतर पर हर रोज 10-10 लाख रुपये का खाना भेजा है।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को किसने फंडिंग की? इस सवाल पर बयानबाजी तेज हो गई है। CJP को किसने फंडिंग की, इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने तीखा सवाल किया है। इसके बाद भाजपा सांसद मदन राठौर ने तो ये दावा कर दिया कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने जंतर-मंतर पर हर रोज 10-10 लाख रुपये का खाना भेजा है। जानिए क्या है पूरा मामला। किसने क्या कहा।
10-10 लाख रुपये का खाना हर रोज भेजा…
भाजपा सांसद मदन राठौर ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- इनको फंडिंग कहीं से हो रहा है। अलग-अलग सोशल मीडिया और टीवी से पता चल रहा है कि बुकिंग हो रही है, कहीं बांग्लादेश से, कहीं दुबई से, कुवैत से। ऐसी जगहों से उनके खाने की बुकिंग हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा- एक तो ऐसा है कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, लेकिन उसने 10-10 लाख रुपये का खाना हर रोज भेजा। ऐसा उसने कहां से किया है। इसकी जांच होनी चाहिए।
दिल्ली को उबाल पर रखने वालों को किसने पैसे दिए?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नाचने-गाने वाली वीडियो शेयर करते हुए पूछा था- दिल्ली को उबालने वाले लोगों को पैसे किसने दिए? महेश जेठमलानी ने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा- "सच में? CJP लीडरशिप एक होटल में जीत की पार्टी दे रही है! दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद, इन तथाकथित यूथ एक्टिविस्ट ने म्यूज़िक चालू किया और डांस करना शुरू कर दिया।"
इसके बाद सवाल करते हुए लिखा- "यह एक सीरियस सवाल है। इस पूरे आंदोलन के दौरान ट्रैवल, खाना, रहने की जगह, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया?" जेठमलानी ने अपनी बात को दोहराते हुए फिर लिखा- "दिल्ली को उबाल पर रखने वाले लोगों को किसने पैसे दिए?" आपको बतातें चलें कि प्रोटेस्ट के दौरान भी इस तरह के सवाल उठते रहे थे- आखिर इस आंदोलन को कौन फंड कर रहा है। इस पर वहां मौजूद लोगों और सीजेपी नेताओं का कहना था- यहां आम जनता अपनी स्वेच्छा से खाना, पानी, दवाई और जरूरी सुविधाएं भेज रही है।
एएनआई के इनपुट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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