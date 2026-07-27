CJP आंदोलन के पीछे क्या था मास्टरप्लान? अभिजीत दीपके ने पहली बार खोले कई राज

Masterplan behind CJP movement: CJP आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहली बार अपने अभियान की रणनीति पर विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में सीखी PR की पढ़ाई, AI का इस्तेमाल, 'कॉकरोच' सिंबल, सटायर और स्पष्ट विजन ने 37 दिन तक चले आंदोलन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।

Abhijeet Dipke reveals masterplan behind CJP movement: 37 दिनों तक चला CJP प्रोटेस्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो चुका है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने पहली बार खुलकर बताया है कि आखिर इस पूरे आंदोलन की रणनीति कैसे तैयार की गई थी। दीपके ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन विभाग से बातचीत की। इसमें आंदोलन के पीछे की सोच, AI के इस्तेमाल, 'कॉकरोच' सिंबल चुनने से लेकर मीडिया मैनेजमेंट तक कई अहम राज साझा किए।

PR की पढ़ाई से कैंपेन को मिला ब्लूप्रिंट अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस (PR) की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सिखाया गया था कि किसी भी अभियान के स्पष्ट विजन, मिशन और लक्ष्य होने चाहिए। दीपके ने बताया, यही सीख CJP आंदोलन में काम आई। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणापत्र बनाने का विचार भी उन्हें वहीं से मिला था, ताकि इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य साफ रहे।

आखिर 'कॉकरोच' सिंबल क्यों चुना? दीपके ने बताया कि PR की पढ़ाई के दौरान उन्होंने 'विजुअल कंसिस्टेंसी' (Visual Consistency) का महत्व सीखा था। यानी किसी भी अभियान की पहचान ऐसी होनी चाहिए, जिसे लोग तुरंत पहचान सकें। इसी वजह से उन्होंने 'कॉकरोच' को आंदोलन का सिंबल बनाया और पूरे अभियान में उसी पहचान को लगातार बनाए रखा।

AI ने किया पूरी टीम का काम दीपके के मुताबिक, उनके पास न तो बड़ी टीम थी और न ही ज्यादा संसाधन। ऐसे में उन्होंने AI का भरपूर इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि AI की मदद से वे ऐसे कई काम कर पाए, जिनके लिए आम तौर पर दर्जनों लोगों की टीम की जरूरत पड़ती। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों वाले सामाजिक आंदोलनों और एक्टिविस्ट्स के लिए AI एक बड़ा सहारा बन सकता है।

तो क्या AI ने हर काम कर दिए नहीं। दीपके ने खुद माना कि AI हर काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केवल AI के भरोसे मेसेज नहीं तैयार किए जा सकते। ऐसे अभियानों के लिए समाज की गहरी समझ और जमीनी अनुभव बहुत जरूरी होते हैं।

बोस्टन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट ने किया कमाल दीपके ने अपनी सफलता का एक श्रेय बोस्टन यूनिवर्सिटी के 'क्राइसिस सिमुलेशन' असाइनमेंट्स को भी दिया। उन्होंने कहा कि इन अभ्यासों ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में लोगों से बातचीत करना सिखाया। यही वजह रही कि वे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को भी आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे सके। हालांकि शुरूआती दिनों में दीपके ने खुद माना था कि वो बात करते समय अटकने लगते हैं, फंबल करने लगते हैं।

'सटायर' क्यों बना सबसे बड़ा हथियार? दीपके ने कहा कि CJP का व्यंग्यात्मक (Satirical) अंदाज कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये एक सोची-समझी प्लानिंग थी। उनके मुताबिक, आज के दौर में गंभीर संदेश अक्सर लोगों का ध्यान नहीं खींच पाते, जबकि व्यंग्य शोर के बीच अपनी जगह बना लेता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर व्यंग्य के पीछे वास्तविक चिंता न हो तो वह केवल मजाक बनकर रह जाता है।

सबसे बड़ी सीख क्लासरूम से नहीं मिली दीपके ने कहा कि उनकी सबसे अहम सीख विश्वविद्यालय की कक्षाओं से नहीं, बल्कि राजनीति को करीब से देखने और अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करने से मिली। उन्होंने कहा कि सत्ता के फैसले आम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझना किसी भी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है।

'कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ध्यान खींचना नहीं' दीपके ने कहा कि किसी भी अभियान का मकसद केवल लोगों का ध्यान खींचना नहीं होना चाहिए। असली कम्युनिकेशन वह है, जो लोगों को किसी मुद्दे को समझने, उसकी परवाह करने और उसके लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करे।