कॉकरोचों पर लाठी बरसाने वालों को अदालत में घसीटेगी CJP, कपिल सिब्बल संग अभिजीत बना रहे प्लान?
CJP founder Abhijeet Deepke meets Kapil Sibal: अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात कर 20 मार्च के 'संसद मार्च' के दौरान कथित पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। दीपके ने आरोप लगाया कि निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की गई, जिस पर कपिल सिब्बल ने कानूनी सहायता का आश्वासन दिया।
आशीष सिंह, नई दिल्ली
CJP founder Abhijeet Deepke meets Kapil Sibal: कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 मार्च को 'संसद मार्च' बुलाया था। इस दौरान हजारों की संख्या में कॉकरोच (CJP समर्थक) जंतर-मंतर पर जुटे थे। पुलिस ने कथित हिंसा और उपद्रवी तत्वों को हिंसक होने से रोकने का हवाला देकर जमकर लाठी-डंडे चलाए थे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं थीं। सीजेपी का आरोप है कि पुलिस की तरफ से हुए बर्बर लाठीचार्ज में निर्दोष छात्र घायल हुए हैं। इसलिए सीजेपी ने बेकसूर छात्रों पर हुए हमलों के लिए लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को अदालत में घसीटने का प्लान बनाया है। इसी सिलसिले में मशहूर वकील कपिल सिब्बल से अभिजीत दीपके ने मुलाकात की है। जानिए क्या है मामला।
कपिल सिब्बल संग अभिजीत बना रहे प्लान?
ताजा जानकारी के मुताबिक, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कपिल सिब्बल से हुई मुलाकात में पुलिस द्वारा निर्दोष कॉकरोचों (आंदोलनकारियों) पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया है। कपिल सिब्बल की तरफ से अभिजीत दीपके को आश्वासन दिया गया है कि निर्दोष लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लीगल सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। कपिल सिब्बल से मिले आश्वासन पर दीपके का अगला कदम उन सबूतों को एकट्ठा करना होगा। उन्होंने प्रोटेस्ट में आए आंदोलनकारियों से फोटो-वीडियो मांगने शुरू कर दिए हैं, जिनमें पुलिस की बर्बरता दिखाई दे रही है, ताकि उन्हें सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सके। इस तरह सीजेपी ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को अदालत ले जाने का प्लान बनाया है।
वीपक्ष ने भी कहा- हम देंगे लीगल सपोर्ट
लीगल सहायता मुहैया कराने की बात विपक्षी दलों द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। इस कड़ी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। दोनों दलों द्वारा सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के लिए लीगल सपोर्ट मुहैया कराने की बात कही गई है। अब इस कड़ी में नया नाम जाने-माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का भी जुड़ गया है। क्योंकि दीपके से हुई मुलाकात में उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है।
प्रदर्शन में करीब 200 जख्मी, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे नड्डा
दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोमवार की झड़पों में 118 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक, 20 से अधिक सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। वहीं, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। नड्डा का यह दौरा प्रदर्शन के एक दिन बाद हुआ, जब राजधानी के कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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