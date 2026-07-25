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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोली CJP, अब आगे क्या होगा?

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी ने लोकतंत्र और कॉकरोच की जीत बताया है।

Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। सीजेपी ने प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच और लोकतंत्र के लिए जीत करार दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी जंतर-मंतर पर 36 दिनों से चले आ रहे आंदोलन को किस तरह खत्म करती है और आगे की उसकी रणनीति क्या होगी। हालांकि, शुरुआती तौर पर सीजेपी ने कहा है कि उसकी कुछ और मांगें पूरी होनी बांकी है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी ने पहली प्रतिक्रिया में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'कॉकरोच जीत गए, लोकतंत्र जीत गया। जय हिंद।' इसके बाद खुशी से झूमते अभिजीत दीपके का वीडियो भी शेयर किया गया। सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके ने मंच से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे घोषणा करते हुए कहा, 'झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए।' दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते और हम कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके ने मंच पर उन 20 बच्चों की तस्वीरें दिखाते हुए उनका नाम पुकारा जिन्होंने नीट परीक्षा लीक होने के बाद खुदकुशी कर ली थी।

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तीसरे दौर की बातचीत से पहले इस्तीफा

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब एक महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रही सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत चल रही थी। एक दिन पहले भी सीजेपी के दो प्रवक्ताओं और केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच बातचीत हुई। सीजेपी ने साफ कर दिया था कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार ने उनसे विचार करने के लिए शुक्रवार दोपहर बाद तक का समय मांगा था। तीसरे दौर की बातचीत से पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद त्याग दिया है।

सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या करेगी सीजेपी

जंतर-मंतर पर चले इस लंबे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बाद सीजेपी का अगला कदम क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार ने उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी कर दी है, लेकिन अभी कुछ और मांगें पूरी होनी बांकी है। उन्होंने कहा कि यह पहला विजय है, यहां नहीं रुकेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है। इसका मतलब है कि सीजेपी इस आंदोलन को तुरंत नहीं खत्म करने जा रही है। इससे पहले जब कई बार सीजेपी के प्रवक्ताओं से यह सवाल किया गया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया था। प्रधान के इस्तीफे को जवाबदेही की शुरुआत बताया गया था।

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सोनम वांगचुक का अहम रोल

आंदोलन को इस स्तर तक पहुंचाने में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भी बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने 26 दिनों तक अनशन किया। उन्होंने 21 दिनों तक सीजेपी के मंच पर भूख हड़ताल की। वांगचुक को पिछले शनिवार को वहां से हटाए जाने के बाद उपजी सहानुभूति की लहर ने इस आंदोलन को नई ऊंचाई दी और सरकार पर दबाव बहुत अधिक बढञ गया था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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