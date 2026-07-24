Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकार और CJP में नहीं बनी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटक गई गाड़ी; कल तक बढ़ा इंतजार

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी।

CJP
कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में CJP और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई

नीट पेपर लीक के मामले पर पिछले तीन हफ्ते से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच आज हुई दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि, CJP की तरफ से दावा किया गया है कि सरकार ने उनकी तीन में से दो मांगें मान ली है लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बन सकी है। बताया गया है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कल तक के लिए समय लिया है। अब कल दोपहर 12 बजे के करीब सरकार और CJP के बीच फिर से बातचीत होगी।

इससे पहले कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में CJP और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई है। CJP की तरफ से प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका बातचीत कर रहे थे तो सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे बातचीत की।

प्रधान के इस्तीफे पर नहीं कोई समझौता

मीटिंग के बाद CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि मंत्रियों के साथ करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार उनकी तीन मांगों में से दो पर सकारात्मक नजर आई। सौरभ दास के मुताबिक, सरकार मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक नजर आ रही है। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे पर भी सरकार का रुख सकारात्मक है। हालांकि, तीसरी मांग पर क्या फैसला हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने नकारात्मक लहजे में दी। हालांकि, सौरव दास ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से कहा है कि धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कोई समझौता नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं, CJP ने तीन मांगें सरकार को बताईं

दो मांगों पर सैद्धांतिक मंज़ूरी

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवज़े (NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के ख़िलाफ़ FIR और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।”

ये भी पढ़ें:हम 26 को आ रहे हैं, 12 बजे; जंतर-मंतर पर CJP समर्थकों को पीटने का ऐलान

इससे पहले 20 जुलाई को हुई थी बातचीत

बता दें कि इससे पहले इससे पहले, 20 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ हुई लगातार दो बैठकों में सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल हुए थे। उधर, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद 26 दिन से जारी भूख हड़ताल बृहस्पतिवार रात समाप्त कर दी। इसके बाद, आज कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के विठ्ठलभाई पटेल हाउस में यह बैठक हुई।

ये भी पढ़ें:पैलेट गन पीड़ित को मीडिया के सामने लाए राहुल गांधी, बोले- छात्र ने एक आंख गंवाई

CJP ने इससे पहले किसी मंत्री के आवास या कार्यालय में वार्ता करने के सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि बातचीत आपसी सहमति से तय किये गए किसी स्थान पर होनी चाहिए। CJP ने कहा है कि जंतर-मंतर पर उसका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। प्रधान के इस्तीफे की मांग के अलावा संगठन ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने, नीट प्रश्नपत्र लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने तथा आंदोलन में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी व अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने की भी मांग की थी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
CJP Protest JP Nadda Cockroach Janta Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।