नाच-गाना तो होगा ही; आंदोलन के बाद होटल में पार्टी को CJP ने बताया जायज
कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन के बाद हुए नाच गाने का बचाव करते हुए कहा है कि यह वॉलेंटियर्स के सम्मान में आयोजित किया गया था। आशुतोष रांका और सौरभ दास ने आलोचकों को जवाब दिया है।
आंदोलन की सफलता के बाद डांस पार्टी करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की सोशल मीडिया पर कई लोग आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि नीट पेपर लीक के बाद 21 बच्चों की आत्महत्या को आधार बनाकर किए गए आंदोलन के बाद इस तरह फिल्मी गानों पर नाचना शोभा नहीं देता। अब सीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी और नाच गाने को जायज बताया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं जो 'जेन जी' को नहीं जानते हैं।
दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें सीजेपी की कोर टीम नाचती और पार्टी मनाती नजर आई। 'रेजिग्नेशन पार्टी' लिखकर शेयर किए गए वीडियोज में सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत कई नेता-वॉलेंटियर्स फिल्मी गानों पर नाचते दिखे। वहीं टाइफाइड से जूझ रहे अभिजीत दीपके डांस फ्लोर से अलग बैठकर बातचीत करते नजर आए। इन वीडियोज को लेकर सीजेपी नेताओं की काफी आलोचना की गई।
सवाल उठाने वाले जेन जी को नहीं जानते: आशुतोष रांका
अब एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में आशुतोष रांका और सौरव दास ने अपना पक्ष रखा। रांका ने कहा, ‘जो लोग आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है कि वो हमें या ’जेन जी' को नहीं समझते। हम 37 दिनों तक जंतर-मंतर पर बैठे हुए थे। हमारी जो कोर टीम थी, देश के अलग-अलग राज्यों से आते हैं। सामान्य सी बात है जब हम इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं तो कुछ जश्न होता है। हम वॉलेंटियर्स से मुलाकात करते हैं और इस तरह वॉलेंटियर्स से जाते-जाते मेल मिलाप करते हैं। बस वही था, हमारी सबसे बात हुई। सभी खुश थे, राहत महसूस कर रहे थे और उसी चीज का इवेंट था। अधिकतर लोगों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही ऐसे लोग हैं।'
नाच-गाना तो होगा, इतनी बड़ी जीत हासिल की: सौरभ दास
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी पार्टी का बचाव करते हुए यह कि यह वॉलेंटियर्स को विदा करने से पहले उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, 'जिन वॉलेंटियर्स ने इस आंदोलन को इतने अच्छे से चलाया, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका सम्मान करें। कल तो हमारा वॉटलेंटर्स मीट था। आधे से अधिक दूसरे राज्यों से हैं, अब वे चले जाएंगे फिर कब हम लोग उनके साथ बैठेंगे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम कहीं बैठें मिलें, वो वीडियो सामने नहीं आए जहां हम लोग उनसे बैठकर बात कर रहे थे, वह हमें अपना अनुभव बता रहे थे। जाहिर तौर पर नाच गाना तो होगा ही इतनी बड़ी जीत हासिल की है।'
सीजेपी ने प्रधान के सम्मान पर उठाया सवाल
दास ने अपनी पार्टी को जायज बताते हुए संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो बीजेपी के सांसद कह रहे थे 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद', अरे किस बात जिंदाबाद? वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। भले सरकार ने गारंटी दिया। जंतर-मंतर आपने एक दिन में साफ कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को सेलिब्रेट कर रहे हो, उनका सेलिब्रेशन जायज है या हमारा? हम वॉलेंटियर्स का सम्मान करेंगे उन्हें टाटा बाय-बाय करेंगे इतना काम किया है उन्होंने।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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