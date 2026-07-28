Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नाच-गाना तो होगा ही; आंदोलन के बाद होटल में पार्टी को CJP ने बताया जायज

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन के बाद हुए नाच गाने का बचाव करते हुए कहा है कि यह वॉलेंटियर्स के सम्मान में आयोजित किया गया था। आशुतोष रांका और सौरभ दास ने आलोचकों को जवाब दिया है।

cjp dance
वायरल वीडियो में डांस करते आशुतोष रांका और सौरभ दास।

आंदोलन की सफलता के बाद डांस पार्टी करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की सोशल मीडिया पर कई लोग आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि नीट पेपर लीक के बाद 21 बच्चों की आत्महत्या को आधार बनाकर किए गए आंदोलन के बाद इस तरह फिल्मी गानों पर नाचना शोभा नहीं देता। अब सीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी और नाच गाने को जायज बताया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं जो 'जेन जी' को नहीं जानते हैं।

दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें सीजेपी की कोर टीम नाचती और पार्टी मनाती नजर आई। 'रेजिग्नेशन पार्टी' लिखकर शेयर किए गए वीडियोज में सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत कई नेता-वॉलेंटियर्स फिल्मी गानों पर नाचते दिखे। वहीं टाइफाइड से जूझ रहे अभिजीत दीपके डांस फ्लोर से अलग बैठकर बातचीत करते नजर आए। इन वीडियोज को लेकर सीजेपी नेताओं की काफी आलोचना की गई।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके; कैसे एक मुद्दे पर दोनों की सोच अलग

सवाल उठाने वाले जेन जी को नहीं जानते: आशुतोष रांका

अब एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में आशुतोष रांका और सौरव दास ने अपना पक्ष रखा। रांका ने कहा, ‘जो लोग आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है कि वो हमें या ’जेन जी' को नहीं समझते। हम 37 दिनों तक जंतर-मंतर पर बैठे हुए थे। हमारी जो कोर टीम थी, देश के अलग-अलग राज्यों से आते हैं। सामान्य सी बात है जब हम इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं तो कुछ जश्न होता है। हम वॉलेंटियर्स से मुलाकात करते हैं और इस तरह वॉलेंटियर्स से जाते-जाते मेल मिलाप करते हैं। बस वही था, हमारी सबसे बात हुई। सभी खुश थे, राहत महसूस कर रहे थे और उसी चीज का इवेंट था। अधिकतर लोगों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही ऐसे लोग हैं।'

ये भी पढ़ें:हमें गारंटी दी गई; रात एक बजे CJP ने कहा- सरकार ने मान ली हमारी एक और बात

नाच-गाना तो होगा, इतनी बड़ी जीत हासिल की: सौरभ दास

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी पार्टी का बचाव करते हुए यह कि यह वॉलेंटियर्स को विदा करने से पहले उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, 'जिन वॉलेंटियर्स ने इस आंदोलन को इतने अच्छे से चलाया, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका सम्मान करें। कल तो हमारा वॉटलेंटर्स मीट था। आधे से अधिक दूसरे राज्यों से हैं, अब वे चले जाएंगे फिर कब हम लोग उनके साथ बैठेंगे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम कहीं बैठें मिलें, वो वीडियो सामने नहीं आए जहां हम लोग उनसे बैठकर बात कर रहे थे, वह हमें अपना अनुभव बता रहे थे। जाहिर तौर पर नाच गाना तो होगा ही इतनी बड़ी जीत हासिल की है।'

सीजेपी ने प्रधान के सम्मान पर उठाया सवाल

दास ने अपनी पार्टी को जायज बताते हुए संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो बीजेपी के सांसद कह रहे थे 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद', अरे किस बात जिंदाबाद? वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। भले सरकार ने गारंटी दिया। जंतर-मंतर आपने एक दिन में साफ कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को सेलिब्रेट कर रहे हो, उनका सेलिब्रेशन जायज है या हमारा? हम वॉलेंटियर्स का सम्मान करेंगे उन्हें टाटा बाय-बाय करेंगे इतना काम किया है उन्होंने।'

ये भी पढ़ें:ऐसे ना करें जिससे…; ‘कॉकरोच’ के पार्टी वीडियो पर क्या बोले सोनम वांगचुक
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
sonam wangchuk CJP Protest
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।