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कॉकरोच जनता पार्टी को था 30 दिन से इंतजार, संसद मार्च के बीच हो गई 'वह बात'?

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार ने उनसे बातचीत की शुरुआत की है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में ले जाए गए, लेकिन वह कुछ मिनटों बाद ही बाहर आ गए।

कॉकरोच जनता पार्टी को था 30 दिन से इंतजार, संसद मार्च के बीच हो गई 'वह बात'?

20 जून से ही जंतर-मंतर पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एक इच्छा क्या पूरी हो गई है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चला रही सीजेपी को इस बात का भी 30 दिनों से इंतजार था कि सरकार उनसे बातचीत तो करे। संसद मार्च की कोशिशों के बीच सीजेपी की तरफ से सोमवार को कम से कम दो बार ऐसे दावे किए गए कि उनसे संपर्क किया गया है।

हालांकि, यह पूरी तरह साफ नहीं है कि उनकी बातचीत प्रशासन के साथ हो रही है या सरकार के किसी प्रतिनिधि के साथ। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि सरकार ने उनसे संपर्क किया है। वह, बाद में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी जाते दिखे, लेकिन कुछ ही मिनटों में बाहर भी आ गए।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास पुलिस घेरे के बीच डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में ले जाए गए। जाते हुए जब मीडिया ने दास से कुछ सवाल दागे तो उन्होंने कहा, ‘हम बातचीत कर रहे हैं।’ लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सौरव दास दफ्तर से बाहर भी निकल आए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं बताया कि उनकी किससे और क्या बातचीत हुई।

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सीजेपी ने कहा- देर से आए, पर बातचीत को राजी

सौरव दास ने पीटीआई से कहा, 'प्रशासन सरकार से बातचीत कराना चाहता है। वे बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमने अपना दिल खोला और कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उनकी तरफ से अभी कुछ साफ नहीं किया गया है। गेंद उनके पाले में है।' बाद में वह डिप्टी कमिश्नर दफ्तर गए, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि अंदर उनकी किससे और क्या बातचीत हुई। हालांकि, इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले सोनम वांगुचक ने भी अपने अनशन के लिए जो तीन शर्तें बताईं और किसी एक के पूरा करने की मांग की उसे रुख में आए नरमी के तौर पर देखा जा रहा है।

कॉकरोच जनता पार्टी की क्या 2 मांगें

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर एक महीने तक चले प्रदर्शन के दौरान दो प्रमुख मांगें रखीं। इनमें सबसे प्रमुख शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। इसके अलावा नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवाजा देने की मांग रखी गई।

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23 दिन से अनशन पर वांगचुक

सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इन मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनशन पर हैं। हालांकि, उनकी ओर से एक दिन पहले घोषित तीन में से किसी एक मांग को पूरा करने पर वह अनशन खत्म करने को राजी हैं। पुलिस ने शनिवार को उन्हें जंतर मंतर से उठा लिया था और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। उस दिन से सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अनशन पर हैं।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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