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PM मोदी की माफी के बावजूद लड़की के खिलाफ वापस नहीं हुई FIR, मां परेशान; CJP का दावा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी ने दावा किया है कि लड़की की मां इस बाते से परेशान है कि माफ के बावजूद लड़की के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई है। 

PM मोदी की माफी के बावजूद लड़की के खिलाफ वापस नहीं हुई FIR, मां परेशान; CJP का दावा
सीजेपी ने दावा किया है कि अभी तक लड़की के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफ करने के बावजूद उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ अभी तक एफआईआर वापस नहीं ली गई है। सीजेपी ने कहा है कि लड़की ने माफी मांग ली है और पीएम मोदी ने भी कहा है कि उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया है।

CJP के कानूनी विभाग को देख रहीं वकील रत्ना सिंह ने रविवार को कहा कि उन्होंने लड़की की मां से बात की। उन्होंने बताया कि मां इस बात से परेशान हैं कि लड़की का माफी वाला वीडियो जारी होने के बावजूद, मीडिया परिवार से लगातार सवाल पूछकर उन्हें परेशान कर रहा है।

कानूनी मदद का दिया भरोसा

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके बच्चे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने उन्हें यह भी भरोसा दिलाया कि हम हर संभव कानूनी मदद देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मुश्किल समय में लड़की को जो भी काउंसलिंग और सहायता चाहिए, वह उसे मिले।

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23 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाने के लिए नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। नोएडा पुलिस ने 'ज़ीरो FIR' दर्ज की थी, जिसे बाद में नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

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लड़की की मां ने कहा- पीएम मोदी ने माफ कर जीवनदान दिया

इससे पहले लड़की की मां ने कहा था कि पीएम मोदी ने उनकी बेटी को माफ कर जीवनदान दिया है। उन्होंने अपील की थी कि जैसे वह गांव को गोद लेते हैं वैसे ही उनकी बेटी को भी गोद ले लें ताकी उनकी बेटी का भविष्य भी संवर जाए।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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