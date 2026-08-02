PM मोदी की माफी के बावजूद लड़की के खिलाफ वापस नहीं हुई FIR, मां परेशान; CJP का दावा
सीजेपी ने दावा किया है कि लड़की की मां इस बाते से परेशान है कि माफ के बावजूद लड़की के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफ करने के बावजूद उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ अभी तक एफआईआर वापस नहीं ली गई है। सीजेपी ने कहा है कि लड़की ने माफी मांग ली है और पीएम मोदी ने भी कहा है कि उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया है।
CJP के कानूनी विभाग को देख रहीं वकील रत्ना सिंह ने रविवार को कहा कि उन्होंने लड़की की मां से बात की। उन्होंने बताया कि मां इस बात से परेशान हैं कि लड़की का माफी वाला वीडियो जारी होने के बावजूद, मीडिया परिवार से लगातार सवाल पूछकर उन्हें परेशान कर रहा है।
कानूनी मदद का दिया भरोसा
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके बच्चे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने उन्हें यह भी भरोसा दिलाया कि हम हर संभव कानूनी मदद देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मुश्किल समय में लड़की को जो भी काउंसलिंग और सहायता चाहिए, वह उसे मिले।
23 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाने के लिए नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। नोएडा पुलिस ने 'ज़ीरो FIR' दर्ज की थी, जिसे बाद में नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।
लड़की की मां ने कहा- पीएम मोदी ने माफ कर जीवनदान दिया
इससे पहले लड़की की मां ने कहा था कि पीएम मोदी ने उनकी बेटी को माफ कर जीवनदान दिया है। उन्होंने अपील की थी कि जैसे वह गांव को गोद लेते हैं वैसे ही उनकी बेटी को भी गोद ले लें ताकी उनकी बेटी का भविष्य भी संवर जाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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