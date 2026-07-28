Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस ने परेशान करना जारी रखा तो फिर करेंगे बड़ा आंदोलन, CJP के अभिजीत दीपके का अल्टीमेटम

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हाल ही में सीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के दावे किए जा रहे थे। CJP ने मामलों को वापस लेने को लेकर मंगलवार तक की डेड लाइन दी थी। अब CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

CJP Jantar Mantar Protest LIVE: रातभर डटे युवाओं का ऐलान- सरकार से अब यहीं पर होगी बात Abhijit Dipke
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने एकबार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।

CJP प्रवक्ताओं के बाद अब प्रमुख अभिजीत दीपके ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन करेगी। इससे पहले सीजेपी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि अलग-अलग जगहों से प्रदर्शनकारियों को परेशान किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से वादा निभाने की बात कही थी।

परेशान करना बंद करे सरकार

अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। यदि पुलिस की ओर से छात्रों को परेशान किए जाने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जल्द एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के जरिए पुलिसिया कार्रवाईयों का जवाब देगी।

आंदोलन अभी खत्म नहीं

हाल के दिनों में CJP नेताओं के कई बयान सामने आए हैं जिनसे आगे भी प्रदर्शन करने के संकेत मिलते हैं। CJP नेताओं का कहना है कि उनका अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्व में दीपके ने कहा कि आंदोलन को वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि पूरा आंदोलन ही खत्म हो गया है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि CJP को अभी लंबा सफर तय करना है। विरोध प्रदर्शन का समापन तो महज इसकी शुरुआत है।

प्रदर्शनकारियों को दी जाएगी कानूनी मदद

हाल ही में CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि संगठन युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना जारी रखेगा और साथ ही शिक्षा और गवर्नेंस में सुधार के लिए भी प्रयास करेगा। कॉजपा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के संपर्क में रही है ताकि मुकदमों के जरिए आंदोलन को कमजोर ना किया जा सके। सौरव दास ने यह भी घोषणा की थी कि कॉजपा देशभर के छात्रों को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए वकीलों से जोड़ने के लिए एक पोर्टल शुरू करेगी।

ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं; CJP बोली- हमने जो कहा वही हो

अधिकारियों पर कराएंगे ऐक्शन

सौरव दास ने बताया था कि एक अन्य पोर्टल 'साक्षी' शुरू किया गया है। इसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित ज्यादतियों से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और बयान जुटाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों को पीटने वाले अधिकारियों और कर्मियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यदि लोगों के पास वीडियो या तस्वीरें हैं तो वे उनको पोर्टल पर अपलोड करें। सीजेपी की कानूनी टीम इस मामले को आगे बढ़ाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ये भी पढ़ें:नाच-गाना तो होगा ही; आंदोलन के बाद होटल में पार्टी पर CJP की क्या दलीलें

आशुतोष रांका ने भी दी थी आंदोलन की चेतावनी

एक दिन पहले सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार मंगलवार तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने और मामलों को वापस लेने की गारंटी वाला लिखित भरोसा नहीं देती तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। रांका ने कहा था कि मंगलवार तक यदि लिखित भरोसा नहीं मिला और प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो कॉजपा फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए विवश होगी।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर पैलेट गन क्यों? प्रियंका का सरकार से सवाल, CJP ने SC की शर्तें ठुकराई

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के उन लोगों को रिहा किया जाए जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी ज्यादती की है या कानून को अपने हाथ में लिया है उस पर ऐक्शन होना चाहिए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।