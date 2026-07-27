पहले से था अंदेशा... देशभर में प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद; CJP का बड़ा ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभर के प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देने के लिए काम करने की बात कही है। CJP ने कहा कि वह बहुत पहले से ही कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील के संपर्क में थी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पूरे देश में प्रदर्शनकारियों को कानूनी और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। उसका कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर झूठे मुकदमे किए जा सकते हैं। इसको देखते हुए पूरे देश में वकीलों के साथ एक कॉआर्डिनेशन बनाया गया है। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार को दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम कपिल जी के लगातार संपर्क में थे। हमने उनसे कानूनी सलाह मांगी थी। हमनें जब 25 जुलाई को प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया था तब हमें डर था कि भविष्य में जब आंदोलन धीमा पड़ जाएगा या विरोध का जोश कम हो जाएगा तब सरकार व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाएगी।
सौरभ दास ने कहा कि यह डर काफी हद तक सही लगता है क्योंकि दूसरे बड़े विरोध प्रदर्शनों में भी ऐसा ही तरीका अपनाया गया था। उन प्रदर्शनों में भी लोगों को अलग-अलग जगहों पर गलत मामलों में फंसाया गया था। पहले दिन से सभी छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद दी गई है। वकीलों के साथ तालमेल बैठाया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को देश भर में कानूनी मदद उपलब्ध कराई जा सके।
सौरभ दास ने यह भी कहा कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने की खबरें चिंता का विषय हैं। हम हर प्रदर्शनकारी को भरोसा देते हैं कि हमारी टीम इन सभी राज्यों में वकीलों के साथ काम कर रही है ताकि हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किए जाने की बात कही।
आशुतोष रांका ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि केन्द्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की ओर से दिए गए वादे का खुला उल्लंघन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली एवं अन्य राज्यों में सैकड़ों छात्रों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रसद पहुंचाने वाले लोगों को भी हिरासत में लिए जाने की रिपोर्टें सामने आ रही हैं।
रांका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। छात्रों को रिहा किया जाना चाहिए। यही नहीं आगे भी दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा-शासित राज्यों की पुलिस की ओर से किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार मंगलवार तक हमें अपडेट दे। यदि मामलों को वापस लेने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो सीजेपी फिर से धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।