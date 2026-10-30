आशुतोष रांका ने पीएम मोदी से ज्ञानेश कुमार तक का नया नाम रखा, क्यों कोड वर्ड सिखा रहे
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सरकार विरोधी वीडियोज बनाने के लिए कोड लैंग्वेज सिखाने की शुरुआत की है। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए कोड का यूज करना है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आरोप है कि इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियोज को डिलीट किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार, पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके अलावा अकाउंट्स पर भी रोक लगाए जाने का आरोप लगाया है। सीजेपी अब अपने समर्थकों को 'कोड वर्ड' में बात करना सिखा रही है ताकि किसी एग्लोरिदम की पकड़ में ऐसे वीडियोज ना आएं और डिलीट ना हो पाएं। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने पीएम मोदी के लिए 'ओदी' शब्द का इस्तेमाल करने को कहा है तो ज्ञानेश कुमार के लिए ज्ञानू की बजाय अब गुन्नू शब्द कहने को कहा है।
सीजेपी के कई नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई पोस्ट को हटाए जाने का दावा किया है, जिनमें कथित तौर पर सरकार की आलोचना की गई थी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन में सीजेपी का साथ निभाने के लिए जर्मनी से भारत तक का सफर तय कर चुके यूट्यूबर ध्रुव राठी ने गुरुवार को एक वीडियो में ऐसे कुछ तरीके बताए जिनके जरिए वीडियो हटाने के एल्गोरिदम से बचा जा सके। अब सीजेपी के आशुतोष रांका ने कुछ कोड वर्ड सिखाए। उन्होंने पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए कोड वर्ड बताए हैं।
कोड लैग्वेज में बात करनी होगी: CJP
रांका ने कहा कि हजारों की संख्या में पुलिसवालों को तैनात करने के बाद, मेट्रो बंद करने के बाद, ट्रेनों को बंद करने के बाद, मतलब फ्लाइट्स से निकालने के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा है तो सोशल मीडिया पर ये लोग झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब से सोशल मीडिया पर सिर्फ साफ-सुथरे लोग ही पाए जाएंगे, बाकी सारे वीडियोज उड़ा देंगे, सारे अकाउंट्स बंद करा देंगे। उन्होंने कहा, 'आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग 1945 के जर्मनी में हैं, आप लोग 1935 के भारत में हैं, आप लोग नॉर्थ कोरिया में हैं, तो वहां पर जो इतने बड़े बड़े नेता होते हैं, उनसे आप कैसे भिड़ेंगे। उनसे भिड़ने के लिए हम हमें कोर्ड लैंग्वेज में बात करनी होगी।'
एग्लोरिदम को बेवकूफ बनाना होगा: रांका
सीजेपी नेता ने कहा, टअब हम लोग ओदी (मोदी की तस्वीर दिखाते हुए) जी की बात करेंगे। अब से हम लोग बीसीसीआई (अमित शाह की तस्वीर के साथ) की बात करेंगे। अब से हम लोग गुन्नू (ज्ञानेश कुमार के लिए) की बात करेंगे। हमें एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाना होगा। गंभीर मुद्दों पर भी व्यंग्य डालिए, एग्लोरिदम आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। थोड़े बहुत वीडियोज उड़ाने दीजिए। थोड़े बहुत अकाउंट्स भी बंद होंगे। लेकिन ये लोग इंस्टाग्राम तो क्या कहीं से भी हमें उड़ा नहीं सकते हैं। बने रहिए, डटे रहिए, जीतेंगे, लड़ेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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