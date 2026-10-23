हम नेता नहीं... आशुतोष रांका ने बताया कैसे आगे बढ़ेगा आंदोलन?
सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के तहत दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में एसईएम के समक्ष पेश हुए। पेशी के बाद आशुतोष ने कहा कि वे नेता नहीं वरन…
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पहुंचे और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों के संबंध में उनसे पूछताछ की गई। दोनों ने जांच में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके तहत वे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश हुए। पेशी के बाद थाने से निकलने के दौरान आशुतोष रांका ने कहा कि वह कोई नेता नहीं हैं।
हम नेता नहीं हैं…
आशुतोष रांका से जब पूछा गया कि यदि नेताओं को हिरासत में ले लिया जाए तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा तो उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। हम नेता नहीं हैं। हम तो केवल इस मंच यानी सीजेपी के संरक्षक हैं। हमें यह जिम्मेदारी इस देश के लोगों ने दी है। हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जेल में हों या बाहर, आंदोलन चलता रहेगा।
क्या होगी रणनीति?
आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि सत्ता कैसे काम करती है? हमने इस बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सौरभ दास ने कहा कि जहां तक हमारी भविष्य की योजनाओं का सवाल है तो इस पर मिलकर फैसला लेंगे। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे केवल सीजेपी अकेले ले। इस आंदोलन से कई लोग जुड़े हैं। सभी चर्चा करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है।
कोर्ट कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की अपील
सौरभ दास ने कोर्ट में चल रही कार्यवाही की जानकारियां भी लीक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोर्ट में चल रही कार्यवाही का सम्मान करें। हम इस कार्यवाही के बारे में मीडिया के साथ कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। अदालती कार्यवाही से जुड़ी जानकारियां लीक नहीं की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। सभी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए।
हाल ही में इन शर्तों पर हुई थी रिहाई
बता दें कि हाल ही में सौरभ दास और आशुतोष रांका को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के आदेश पर रिहा किया गया था। दोनों ने हलफनामा दिया था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। आशुतोष रांका और सौरभ दास को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने पर रिहा किया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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