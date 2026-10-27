CJP के आशुतोष रांका ने क्यों कहा- केंद्र सरकार को मिल चुका हर समस्या का हल
जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ की बहाली के लिए प्रदर्शन 16वें दिन जारी रहा। गेट पर सुरक्षा बल तैनात हैं। जारी विवाद के बीच सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ (जेएमआईएसयू) की बहाली की मांग को प्रदर्शन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को देर रात एक नोटिस जारी कर प्रदर्शन स्थल तुरंत खाली करने को कह दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेट के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को बीएनएस की धारा- 163 के रूप में हर समस्या का समाधान मिल गया है।
गतिरोध बरकरार
यूनियन के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे... विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बावजूद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चुनावों के लिए एक निश्चित तारीख और संविधान को मंजूरी देने के लिए एक समय-सीमा की मांग की है। छात्रों ने मंगलवार को भी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और आंदोलन के बीच कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने और कैंपस की सुविधाओं को बंद करने का विरोध किया।
प्रशासन पर सख्ती का आरोप
छात्रों ने यह भी दावा किया कि विश्वविद्यालय के सभी गेट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा गार्ड और विश्वविद्यालय के सुरक्षा सलाहकार, कैंपस के गेट पर छात्रों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। इस कारण छात्रों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा रहा है। लाइब्रेरी और कैंपस की अन्य सुविधाओं को बंद करने के साथ ही कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने से काफी परेशानी हो रही है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में शामिल रेहान खान को विश्वविद्यालय ने तुरंत विरोध स्थल खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आशुतोष रांका का तंज, निशाने पर केंद्र सरकार
जारी गतिरोध के बीच सियासत भी गर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने जामिया से जुड़ी एक वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस वीडियो क्लिप में जामिया के गेट नंबर सात के बाहर का दृश्य नजर आ रहा है। इसमें सुरक्षा बलों की ओर से लगाया गया एक बैरिकेड भी नजर आ रहा है। इस पर एक बैनर नजर आ रहा है जिस पर चेतावनी लिखी नजर आ रही है कि बीएनएस की धारा- 163 के लागू होने के चलते जमावड़े पर प्रतिबंध है। इस पर आशुतोष रांका ने तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा- कितना शर्मनाक दौर चल रहा है। पहले नई दिल्ली और अब जामिया, केंद्र सरकार को BNS की धारा- 163 के रूप में हर समस्या का समाधान मिल गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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