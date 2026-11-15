'कॉकरोच' ने पसारा पैर, कई राज्यों और क्षेत्रों में समितियां बनाईं; पार्टी ने मकसद भी बताया
जमीनी स्तर पर मौजूदगी दिखाने के उद्देश्य से कॉकरोच जनता पार्टी ने कई राज्यों और क्षेत्रों में अपने संगठनात्मक ढांचे के विस्तार की घोषणा की है। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लिए समन्वय समितियां गठित की हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अब देशभर में अपने पैर फैलाना चाहती है। पार्टी ने एक बयान जारी कर अपने संगठनात्मक ढांचे के विस्तार की घोषणा की। पार्टी ने शनिवार को अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत जोनल प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की और 10 राज्यों व क्षेत्रों में राज्य और क्षेत्रीय समन्वय समितियां गठित कीं। पार्टी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश भर में जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समन्वय में सुधार करना और स्थानीय नेतृत्व का एक सशक्त नेटवर्क तैयार करना है। पार्टी के अनुसार, इन नई समितियों का गठन आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने और जमीनी स्तर की गतिविधियों को गति देने के लिए किया गया है।
डॉ. विवेक सांगवान बने उत्तर जोन के प्रभारी
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत क्षितिज पगार को पश्चिम जोन का प्रभारी और डॉ. विवेक सांगवान को उत्तर जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को उत्तर जोन समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लिए भी समन्वय समितियां गठित की हैं। उत्तर प्रदेश समिति में 16 सदस्य, महाराष्ट्र में 15, झारखंड में 14, पूर्वोत्तर में 14, बिहार में 13, पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा में 6, राजस्थान में 5, उत्तराखंड में 6 और जम्मू-कश्मीर में 4 सदस्य हैं।
पार्टी की गतिविधियों का समन्वय करेंगी समितियां
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों का समन्वय करेंगी और जमीनी स्तर पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। बता दें कि इस साल मई में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहे जाने के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पहल के रूप में सामने आया। अभिजीत दीपके द्वारा शुरू किया गया यह मंच बाद में युवाओं के नेतृत्व वाले एक ऐसे आंदोलन का केंद्र बन गया, जो बेरोजगारी और परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर केंद्रित है।
पार्टी ने अन्य मुद्दों को भी उठाया है
इस संगठन ने NEET-UG पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन किया। उन्होंने जवाबदेही तय करने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने अन्य मुद्दों को भी उठाया है। इनमें मतदाता सूचियों का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) शामिल है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इस संगठन ने दिल्ली में 1 नवंबर को पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली को भी अपना समर्थन दिया था।
… ताकि आपकी आवाज सुनी जाए
कॉकरोच जनता पार्टी ने SIR प्रक्रिया के संबंध में एक्स पर एक पोस्ट किया है। पार्टी ने विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक फॉर्म जारी किया है, जिनके नाम इस प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे। एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया है कि पार्टी उन लोगों की आवाज उठा रहा है जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि अगर आप भी SIR से प्रभावित हुए हैं तो यह फॉर्म भरें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आवाज सुनी जाए।
इससे पहले पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कोच्चि में हुए विरोध प्रदर्शन में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता और भारत को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली नहीं मिल जाती।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।