यूपी चुनाव से पहले CJP का बड़ा कदम; नियुक्त किए जोनल प्रभारी, बताया काम
CJP यूपी चुनाव से ठीक पहले अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति करने और राज्य एवं क्षेत्रीय समन्वय समितियों के गठन की घोषणा की है।
यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने देश भर में अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति करने के साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय समन्वय समितियों के गठन की घोषणा की है। सीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सौरभ दास ने कहा कि यूपी समेत 10 राज्यों में की गई ये नियुक्तियां संगठन के विस्तार का हिस्सा हैं, ना कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उठाया गया कदम।
यूपी चुनाव के बीच ऐलान
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 10 क्षेत्रों यानी जोन में नियुक्तियां की गई हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस विस्तार को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सीजेपी के नेता सौरव दास ने साफ किया कि यह घोषणा किसी खास चुनाव को लेकर नहीं की गई है। यह कवायद केवल संगठन को मजबूत करने के प्रयास का एक हिस्सा मात्र है।
यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए कमेटियां
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लिए भी समन्वय समितियों का गठन किया है। यूपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 16, महाराष्ट्र में 15, झारखंड और पूर्वोत्तर में 14-14, बिहार में 13, पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा में 6, राजस्थान में 5, उत्तराखंड में 6 और जम्मू-कश्मीर में 4 सदस्य हैं।
बताया काम
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगी। ये जमीनी स्तर पर सीजेपी की मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में अहम रोल निभाएंगी। सीजेपी ने क्षितिज पगार को वेस्ट जोन (पश्चिमी क्षेत्र) का प्रभारी बनाया है जबकि डॉ. विवेक सांगवान नॉर्थ जोन यानी उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी होंगे। मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने की अपील
हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए दावा किया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार में बदलाव केवल चुनाव के जरिए ही होगा लेकिन निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा जरूरी है। अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार जाते हैं तो नरेन्द्र मोदी भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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