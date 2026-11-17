CJP का 'कॉकरोच क्लब' वाला ऐलान, दीपके के साथी ने मकसद पर की बात, बताया क्या-क्या होगा वहां
सीजेपी ने सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच क्लब' की एक झलकी दिखाते हुए जल्द ही इसकी शुरुआत की बात कही है। हालांकि, इसमें कौन सदस्य होंगे और इसमें क्या गतिविधियां होंगी, इसको लेकर अभी सस्पेंस कायम है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए 'कॉकरोच क्लब' को शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि, इस वीडियो में उसने इस क्लब को लेकर किसी तरह की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन अब पार्टी के सह-संयोजक और पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथी आशुतोष रांका ने इस बारे में सरसरी तौर पर कुछ खुलासा किया है। उनका कहना है कि 'कॉकरोच क्लब' एक ऐसी जगह होगी जहां पर एक समान सोच वाले लोग इकट्ठा होंगे और यहां कई दिलचस्प कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
रांका ने यह बात मंदिर मार्ग पुलिस थाने स्थित SEM कोर्ट से निकलने के दौरान मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कही। जहां पर वे पार्टी के एक अन्य नेता सौरभ दास के साथ जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले की पेशी के सिलसिले में पहुंचे थे। इसी दौरान जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनसे 'कॉकरोच क्लब' के बारे में सवाल करते हुए उसके बारे में कुछ बताने को कहा, तो रांका बोले, 'मुझे लगता है कि इसका मकसद यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो CJP से जुड़ना चाहते हैं। और साथ ही, हमारी विचारधारा और हमारे विजन को लेकर भी काफी चर्चा होती है।'
'समान सोच वाले लोग इकट्ठा होंगे वहां'
आगे उन्होंने कहा, 'इसलिए, यह एक ऐसी जगह होगी जहां समान सोच वाले लोग इकट्ठा होंगे और कई दिलचस्प कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी फैलेगा यानी यह क्लब कॉन्सेप्ट पूरे देश में पहुंचेगा।'
एसईएम कोर्ट के सामने हुए पेश
इससे पहले CJP के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अपने जमानतदारों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मंगलवार को यहां विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश हुए। न्यायिक हिरासत से रिहाई के समय दोनों पर यह शर्त लगाई गई थी। उनकी पेशी से पहले मंदिर मार्ग पुलिस थाने में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
23 अक्टूबर को हुई थी पिछली सुनवाई
इससे पहले, दोनों नेता 23 अक्टूबर को SEM एवं सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ऋतु राज के सामने पेश हुए थे। यह पेशी सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई के दो दिन बाद हुई थी। उस समय उन्हें अपने जमानतदारों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 17 नवंबर को पुन: पेश होने का निर्देश दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान दास को दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि करने वाला सत्यापन योग्य दस्तावेज जमा करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि वह ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
रिहाई के समय दिया था लिखित आश्वासन
इन दोनों नेताओं ने 21 अक्टूबर को रिहाई के समय व्यक्तिगत जमानत और मुचलका भरने के साथ ही एसईएम के सामने लिखित आश्वासन भी दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थलों की सूची से बाहर रखा गया है, तब तक वे वहां किसी भी प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।
SEM कोर्ट की यह कार्यवाही 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस थानों में दर्ज दो मामलों से संबंधित है। आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 14 सदस्यों ने निजी परिसरों के रास्ते जंतर-मंतर में प्रवेश किया और पुलिसकर्मियों के कामकाज में बाधा डाली। इन मामलों में अनधिकृत प्रवेश (अतिचार), सरकारी आदेश की अवहेलना और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों को 20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद दास और रांका पांच नवंबर को राजौरी गार्डन स्थित अपराध शाखा के कार्यालय में भी पेश हुए थे।
दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी हिरासत 19 अक्टूबर को दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। इसके बाद SEM ने उनके व्यक्तिगत मुचलके और जमानत बॉण्ड स्वीकार करते हुए उनकी तरफ से लिखित आश्वासन दर्ज करने के बाद 21 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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