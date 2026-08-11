अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी और AAP के रिश्ते पर कबूलीं कुछ बातें
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका जैसे सीजेपी नेता पहले उनकी पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां से प्रशिक्षित होकर नेता बनते हैं।
क्या कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पीछे आम आदमी पार्टी (आप) और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल का हाथ है? अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका समेत सीजेपी के कई बड़े नेताओं के पहले 'आप' से जुड़े होने की खबरों को लेकर इस तरह के सवाल बार-बार उठ रहे हैं। अब खुद अरविंद केजरीवाल ने इन पर खुलकर जवाब दिया है और उन्होंने इन नेताओं के 'आप' से रिश्ते और ट्रेनिंग की बात कबूल की है।
अरविंद केजरीवाल से हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी और 'आप' के रिश्ते को लेकर पूछा गया कि क्या सीजेपी के लीडरशिप आपके लोग हैं? 'आप' के मुखिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, 'हमारा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अकैडमी है। इस अकैडमी से बहुत से लोग ट्रेंड होकर जाते हैं और आगे जाकर नेता बनते हैं।'
केजरीवाल से कहा गया कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, आपने ही कराया है? इस पर पूर्व सीएम ने कहा, 'क्या- मुद्दा यह है? मुद्दा क्या है? लोग नहीं कह रहे हैं, ये पत्रकार और बीजेपी वाले कह रहे हैं। मुद्दा यह नहीं है कि ये पहले आम आदमी पार्टी में थे। मुद्दा यह है कि नीट का पेपर फेल हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी देखता हूं टीवी डिबेट- तुम तो आम आदमी पार्टी में थे, तुम तो इसमें थे, मैं तो इनको कहने वाला था बच्चों (सीजेपी) को, कह दो कि हम तो सबसे कमीने हैं इस देश के, तुम पेपर ठीक करा दो ना, हम तो पेपर ठीक कराने आए हैं। हमारा और मकसद क्या है, हमको जनता ने थोड़ी ना चुनके भेजा है, जनता ने तो इनको (मोदी सरकार) भेजा है।'
'मुद्दा यह नहीं कि मेरी पार्टी के थे तो…'
अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका कहीं ना कही आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते? इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा, 'थे किसी ना किसी टाइम। मैंने मना थोड़ी किया है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि मेरी पार्टी के थे तो मैं बड़ा सेलिब्रेट...मुद्दा यह है कि पेपर ठीक करो। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन नीट पेपर अगली साल ठीक हो जाएगा यह गारंटी नहीं। वह मुद्दा तो रख देते हैं साइड में और पूछते हैं कि ब्लू शर्ट कहां से पहनी, घड़ी कहां से आया, पैसा कहां से आया। किसी ने आरटीआई डाली है कि दीपके की पढ़ाई का खर्चा कहां से आया... अरे जहां से मर्जी आए। दीपके की पढ़ाई का खर्चा कहां से आया यह टॉपिक है क्या, देश का टॉपिक है एग्जाम ठीक कराओ। टीवी में इसकी चर्चा नहीं हो रही है।'
दीपके के फिर ‘आप’ में आने पर क्या बोले?
क्या सीजेपी ने 'आप' से मदद ली थी, इस सवाल के जवाब मे केजरीवाल ने कहा कि उनसे कोई मदद नहीं मांगी गई थी। क्या अभिजीत दीपके भविष्य में आम आदमी पार्टी में दोबारा आ सकते हैं और क्या केजरीवाल इसके लिए उन्हें कहेंगे तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह पार्टी में आएगा, राजनीति में जाएगा या नहीं। मेरी बात नहीं हुई है। उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे आइडिया नहीं।' सीजेपी को सपोर्ट के एक और सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि हां उन्होंने सपोर्ट किया था। स्टेज पर गए थे और दीपके से मिलकर आए थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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