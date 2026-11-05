सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए, कोर्ट में वचन देकर रिहा हुए थे
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दोनों गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे। उन्हें जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। उन्हें जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था। दोनों गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे। इससे पहले, 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जांच में शामिल होने के लिए समन मिलने के बावजूद दास, रांका और अजिंक्य शिंदे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए थे। समन पर पेश न होने के बारे में रांका ने कहा कि वे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच नहीं जा सके थे। उन्होंने इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। उन्होंने बताया कि अब वे लोग समन के लिए नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं।
रांका ने आगे कहा कि हम उनकी ओर से कोई सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं मिली है। हम पिछली तारीख पर नहीं जा सके थे और हमने उन्हें इस बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वे समय की जानकारी देंगे, इसलिए हम क्राइम ब्रांच के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए तीनों नेताओं को अपने राजौरी गार्डन कार्यालय में बुलाया था।
सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस का आरोप था कि वे निजी परिसरों के रास्ते उस इलाके में दाखिल हुए और शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया।
सीजेपी के इन दोनों नेताओं को 21 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया था। इसके लिए उनके निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड स्वीकार किए गए, साथ ही उनसे शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का लिखित वचन भी लिया गया।
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने दोनों नेताओं को निर्देश दिया कि वे जांच पूरी होने तक 50000-50000 रुपए के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड जमा करें। कोर्ट ने उन्हें हर सुनवाई की तारीख पर पेश होने और अपने बॉन्ड व लिखित वचनों में बताई गई शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया।
दास और रांका ने अपने लिखित वचन में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल न डालने का वादा किया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि जब तक कानून के अनुसार जंतर-मंतर को 'डीनोटिफाई' (अधिसूचना से बाहर) नहीं कर दिया जाता, तब तक वे वहां किसी विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी विरोध-प्रदर्शन संवैधानिक दायरे के भीतर ही किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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