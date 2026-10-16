'फांसी पर चढ़ा दो ना', दिल्ली पुलिस से ऐसा क्यों बोले अभिजीत दीपके
पुलिस ने अभिजीत दीपके को बताया कि तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना इजाजत मार्च निकालना और भीड़ जुटाना प्रतिबंधों का उल्लंघन है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? क्या नोटिस है, ये नोटिस होता है? जो मन में आए, वो लिखे जा रहे हो आप लोग। फांसी पर चढ़ा दो ना। एक वीडियो भी नहीं दिखा पाएंगे, जिसमें मैं हिंसा भड़काने की बात कर रहा हूं।' शुक्रवार को पुलिसकर्मी उनके घर पर नोटिस देने पहुंचे थे। इस दौरान दीपके ने पुलिस को चुनौती दी कि वह ऐसा एक भी वीडियो दिखाए, जिसमें वह लोगों को हिंसा के लिए उकसाते नजर आ रहे हों। पुलिसकर्मी उनके घर पर ही इस बातचीत का वीडियो बना रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने बाद में अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई नई दिल्ली में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावांडे के घर से निकलते समय की। दीपके शनिवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले हिरासत में लिए गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि कनॉट प्लेस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसी के तहत एहतियातन उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।
अभिजीत दीपके को जारी हुआ 2 नोटिस
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को 2 नोटिस भी जारी किए हैं। नई दिल्ली जिले की ओर से दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत जारी नोटिस में उन्हें धारा 163 के तहत लागू पाबंदियों को देखते हुए सेंट्रल पार्क नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले की ओर से जारी किया गया। इसमें दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास से जुड़ी पिछली कार्रवाई का जिक्र है। इन तीनों को पहले हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और अदालत में पेश किया गया था। नोटिस में उस मुचलके का भी उल्लेख है, जिसके तहत उन्हें एक साल तक सार्वजनिक शांति भंग नहीं करने की शर्त दी गई थी।
'तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं लेकिन…'
पुलिस ने अभिजीत दीपके को बताया कि तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना इजाजत मार्च निकालना और भीड़ जुटाना प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में अगर आयोजक कनॉट प्लेस में रैली निकालते हैं, तो इसे धारा 163 के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके इस्तेमाल से जुड़े ध्वज संहिता के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें