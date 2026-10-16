'फांसी पर चढ़ा दो ना', दिल्ली पुलिस से ऐसा क्यों बोले अभिजीत दीपके

पुलिस ने अभिजीत दीपके को बताया कि तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना इजाजत मार्च निकालना और भीड़ जुटाना प्रतिबंधों का उल्लंघन है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? क्या नोटिस है, ये नोटिस होता है? जो मन में आए, वो लिखे जा रहे हो आप लोग। फांसी पर चढ़ा दो ना। एक वीडियो भी नहीं दिखा पाएंगे, जिसमें मैं हिंसा भड़काने की बात कर रहा हूं।' शुक्रवार को पुलिसकर्मी उनके घर पर नोटिस देने पहुंचे थे। इस दौरान दीपके ने पुलिस को चुनौती दी कि वह ऐसा एक भी वीडियो दिखाए, जिसमें वह लोगों को हिंसा के लिए उकसाते नजर आ रहे हों। पुलिसकर्मी उनके घर पर ही इस बातचीत का वीडियो बना रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने बाद में अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई नई दिल्ली में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावांडे के घर से निकलते समय की। दीपके शनिवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले हिरासत में लिए गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि कनॉट प्लेस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसी के तहत एहतियातन उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।

अभिजीत दीपके को जारी हुआ 2 नोटिस दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को 2 नोटिस भी जारी किए हैं। नई दिल्ली जिले की ओर से दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत जारी नोटिस में उन्हें धारा 163 के तहत लागू पाबंदियों को देखते हुए सेंट्रल पार्क नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले की ओर से जारी किया गया। इसमें दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास से जुड़ी पिछली कार्रवाई का जिक्र है। इन तीनों को पहले हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और अदालत में पेश किया गया था। नोटिस में उस मुचलके का भी उल्लेख है, जिसके तहत उन्हें एक साल तक सार्वजनिक शांति भंग नहीं करने की शर्त दी गई थी।