क्या हो अगर ‘लीगल कॉकरोच’ एक साथ आ जाएं? CJI-NALSAR विवाद के बीच CJP के अभिजीत का तंज
NALSAR के छात्रों द्वारा CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताए जाने के बीच CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने तंज कसा है।
NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। इसी बीच CJP ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर सवाल उठाया है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए तंज कसा। उन्होंने लिखा, “What if all legal cockroaches come together?” यानी अगर सभी ‘कानूनी कॉकरोच’ एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? दिपके की यह टिप्पणी NALSAR के छात्रों और BCI से जुड़े घटनाक्रम के बीच आई है।
दरअसल, NALSAR के 2026 बैच के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। छात्रों ने अपनी आपत्ति 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की तत्काल सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर जताई थी।
छात्रों ने 23 जुलाई को भेजे ईमेल में कहा था कि CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले की तत्काल लिस्टिंग की अनुमति नहीं दी। छात्रों ने मीडिया में आई उन रिपोर्टों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि जब याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो दिखाने की पेशकश की तो अदालत ने वीडियो देखने में रुचि नहीं दिखाई।
छात्रों का कहना था कि कानून के विद्यार्थियों के तौर पर उनके लिए यह सवाल केवल किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाए जाने तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के संवैधानिक अधिकारों, न्याय तक पहुंच और शिकायतों पर तार्किक संवाद जैसे मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय से मुख्य अतिथि के चयन पर पुनर्विचार करने और अंतिम फैसला लेने से पहले ग्रेजुएटिंग से सलाह करने की मांग की थी।
अब CJP ने इसी विवाद को लेकर BCI के फैसले पर निशाना साधा है। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने अभिजीत दिपके की टिप्पणी का समर्थन करते हुए BCI और उसके चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा पर सवाल उठाए। दास ने X पर लिखा कि BCI को जवाबदेही के दायरे में लाने की जरूरत है। उन्होंने मनन कुमार मिश्रा के लंबे समय से BCI चेयरमैन रहने का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्होंने इस दौरान क्या किया और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग की।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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