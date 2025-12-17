Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCJI Suryakant says You Will Impose Toll Plaza at Connaught Place tomorrow for Money in Delhi Pollution
कल आप पैसों की जरूरत के लिए कनॉट प्लेस पर भी टोल लगा देंगे? ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत

कल आप पैसों की जरूरत के लिए कनॉट प्लेस पर भी टोल लगा देंगे? ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत

संक्षेप:

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम टोल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे 31 जनवरी तक कोई टोल न लगे। क्या आप कल सिर्फ पैसों की जरूरत के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल प्लाजा लगा देंगे?

Dec 17, 2025 05:19 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से गंभीर एयर पलूशन की समस्या बनी हुई है। इस मामले में बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बने नौ टोल प्लाजा को या तो कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए या फिर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार हो, ताकि इससे लगने वाला भारी ट्रैफिक जाम कम हो सके। सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप पैसों की जरूरत के लिए कल कनॉट प्लेस (सीपी) पर भी टोल लगा देंगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण संकट को हर साल होने वाली समस्या बताया और इस खतरे से निपटने के लिए व्यावहारिक और कारगर समाधान निकालने को कहा। हालांकि, कोर्ट ने नर्सरी से क्लास 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब और किसी बदलाव की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां पहले से ही आने वाली हैं। एनडीटीवी के अनुसार, सीजेआई ने कहा, ''हम टोल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे 31 जनवरी तक कोई टोल न लगे। क्या आप कल सिर्फ पैसों की जरूरत के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल प्लाजा लगा देंगे?''

'जांच करेंगे टोल प्लाजा से कितना कमा रहे'

दिल्ली नगर निगम से कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि इन टोल प्लाजाओं से आखिर कितना रेवेन्यू जेनरेट हो रहा है और हाईवे और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव में कितना खर्च हो रहा। दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इन टोल प्वाइंट्स पर बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और यहां तक कि जाम में फंसे रहने के डर से यात्रा करने से बचते हैं।

हफ्तेभर में फैसला करे एमसीडी

एमसीडी को हफ्तेभर के अंदर यह फैसला लेने का निर्देश दिया गया था कि क्या इन टोल प्लाजा को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है ताकि ट्रैफिक आसानी से चले और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम हो। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ प्रोटोकॉल बनाने के बजाय मौजूदा उपायों को असरदार तरीके से लागू किया जाए, जिनका पालन नहीं होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, "आइए इस समस्या के लिए व्यावहारिक और प्रैक्टिकल समाधानों के बारे में सोचें।'' यह देखते हुए कि हर सर्दी में वायु प्रदूषण एक आम बात हो गई है, बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को अपनी लंबी अवधि की रणनीतियों पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने का निर्देश दिया।

