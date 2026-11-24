सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक की दिवालिया प्रक्रिया और घर खरीदारों के विवाद से जुड़ी याचिका की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस मामले की सुनवाई से हटने के चलते बेंच बनाई जाएगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को सुपरटेक की दिवालिया प्रक्रिया और घर खरीदारों के विवाद से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं में से एक व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है। सीजेआई ने कहा कि आवेदकों में से एक को मैं संयोग से जानता हूं। मुझे एक स्पेशल बेंच बनानी होगी, वह मुझे बस थोड़ा-बहुत जानता है, न तो वह मेरा क्लाइंट है और न ही कोई रिश्तेदार, लेकिन मैं उसे जानता हूं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेंगे। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 16 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान, सरकारी कंपनी एनबीसीसी जिसे कर्ज में डूबी रियल एस्टेट फर्म ‘सुपरटेक’ के 16 रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा गया था उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि घर खरीदार नहीं चाहते कि वे इसमें शामिल रहें, तो वे इस काम से बाहर होना चाहेंगे।

हजारों फ्लैट खरीदारों का इंतजार लंबा होता जा रहा सुपरटेक की अधूरी पड़ी 16 परियोजनाओं में 20 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। इस मामले में आदेश आने से पहले सोमवार को अचानक सीजेआई के फैसले से घर खरीदारों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। खरीदारों का मानना है कि अब मामले की सुनवाई नए सिरे से होगी और उन्हें फिर नई तारीखों पर चक्कर लगाने पड़ेंगे। 23 माह पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को इन प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली थी। इससे खरीदारों को किराये के मकान और होम लोन की ईएमआई के दोहरे बोझ से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी थी। हालांकि, 23 माह बीतने के बाद भी किसी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

फ्लैट खरीदार अर्चना शर्मा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में फ्लैट बुक कराया था, लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिला है। वह होम लोन की पूरी किस्त चुका चुकी हैं और इसके बावजूद हर महीने किराया भी देना पड़ रहा है। एक अन्य खरीदार मनोज गर्ग ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में सुपरटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। अब तक न तो उन्हें फ्लैट मिला है और न ही कोई उनका पैसा लौटाने को तैयार है। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि फ्लैटों की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब पूरा होगा और किसमें निर्माण कार्य कब शुरू होगा। घर खरीदारों के लिए संघर्ष कर रहे सुशील भाटी ने कहा कि एनबीसीसी विभिन्न छूट की मांग कर रहा है, जो खरीदारों के हित में नहीं हैं। इसका वे लगातार विरोध करेंगे।