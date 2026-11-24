CJI सूर्यकांत अब खुद सुनेंगे 6 साल से जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच विचार करेगी।
करीब 6 साल से जेल में बंद दिल्ली दंगों को आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने जा रही है। बुधवार 25 नवंबर को खालिद और इमाम की याचिकाओं को सीजेआई की अगुआई वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले जस्टिस अरविंद कुमार की अगुआई वाली बेंच ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत की तलाश है। दोनों की याचिकाएं निचली अदालत से ऊपरी अदालतों तक कई बार खारिज हो चुकी हैं। अब उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने अपनी याचिकाओं में दलील दी है कि जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि अभियोजन पक्ष गवाहों से जिरह करने में विफल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि समाप्त होने वाली है।
और क्या दी गईं दलीलें
इमाम की याचिका में दलील दी गई कि आरोपपत्र 25 सितंबर, 2020 को दाखिल किया गया था, जिसमें 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों का उल्लेख किया है। खालिद ने अपनी याचिका में कहा कि अभियोजन पक्ष गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इमाम ने कहा कि विचाराधीन कैदी के रूप में 6 साल और 9 महीने बिताने के बावजूद अभियोजन पक्ष अब तक एक भी गवाह से जिरह नहीं कर पाया है।
हाई कोर्ट और निचली अदालत ने क्यों नहीं दी थी जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से 30 सितंबर को इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें दोनों आरोपियों से कहा गया था कि वे संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश पारित होने की तारीख से एक साल की अवधि पूरी होने, इनमें से जो भी पहले हो, उसके बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। खालिद और इमाम ने निचली अदालत के 4 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें गिरफ्तारी के बाद तीसरी बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। निचली अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं और कहा था कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा 'कोई विकल्प नहीं' है, इसलिए वह न तो अर्जी पर विचार कर सकती है और न ही कोई राहत दे सकती है।
दंगों में मारे गए थे 53 लोग
खालिद और इमाम के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। कार्यकर्ता खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों पर भी बड़ी साजिश में संलिप्तता के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस मामले की जांच की थी। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
(भाषा इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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