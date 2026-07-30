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काम की बात: ग्रेटर नोएडा में दो और रूट पर सिटी बसें चलेंगी, कई रूटों पर फेरे भी बढ़ाए जाएंगे

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्राधिकरण दो नए रूटों पर सिटी बसें चलाने जा रहा है। सिटी बसों के रूटों में बदलाव की भी तैयारी है। जिन रूटों पर यात्री कम मिल रहे हैं, उन रूटों में संशोधन किया जाएगा। जहां पर यात्री मिल रहे हैं, वहां फेरे बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा नए रूट भी बनाए जाएंगे।

नोएडा में सिटी बसें।
नोएडा में सिटी बसें।

ग्रेटर नोएडा में दो और रूट पर सिटी बसें चलेंगी। इसके लिए प्राधिकरण ने दादरी से सूरजपुर-कासना और दादरी से भंगेल-छलेरा होते हुए बॉटनिकल गार्डन तक दो नए रूट तय किए हैं। इसके अलावा बसों पर डिस्प्ले बोर्ड में रूट नंबर नजर आएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन करने में आसानी होगी।

दरअसल, सिटी बस सेवा के रूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण द्वारा 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसमें नोएडा के हिस्से में 50 और ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के हिस्से में 25-25 बसें आई हैं। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सिटी बसों के रूटों में बदलाव की भी तैयारी है। जिन रूटों पर यात्री कम मिल रहे हैं, उन रूटों में संशोधन किया जाएगा। जहां पर यात्री मिल रहे हैं, वहां फेरे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही, नए रूट भी बनाए जाएंगे।

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वहीं, दादरी से बॉटनिकल गार्डन के पुराने रूट पर बस चलाने की तैयारी है। सुबह और शाम यहां पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दादरी से वाया सूरजपुर कासना तक भी बस सुविधा शुरू होगी। इन रूटों पर जल्द बसों का संचालन किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट रूट पर सवारी कम मिल रही हैं, इसलिए इस रूट पर बसों के फेरे कम किए जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही फेरे बढ़ाए जाएंगे।

ग्रेनो के रूट पर प्रति बस महज 13 यात्री मिले

ग्रेटर नोएडा में चार रूटों पर 25 इलेक्ट्रिक बसों में इन 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 331 यात्रियों ने सफर किया। इनमें प्रति बस महज 13 यात्री ही मिले। यह तीनों प्राधिकरण क्षेत्रों में सबसे कम औसत है। नोएडा में संचालित 50 इलेक्ट्रिक बसों में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 1,004 यात्री और प्रति बस महज 20 यात्री ही मिले। दोनों शहरों में कम यात्री मिल रहे हैं। हालांकि, बसावट कम होने के बावजूद यमुना सिटी का औसत इन दोनों शहरों के मुकाबले काफी बेहतर है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रिक बसों में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 758 यात्री रहे, इनमें प्रति बस यात्रियों की संख्या 30 रही है।

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फेरे बढ़ाने की भी योजना

ग्रेटर नोएडा की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि सिटी बसों के रूट के नंबर तय किए जाएंगे। इन नंबरों को बसों पर डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही यात्रियों को बस सेवा का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए रूटों में बदलाव और नए रूटों पर भी बस चलाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा फेरे बढ़ाने की भी योजना है।

सात चार्जिंग स्टेशन का परीक्षण जल्द होगा

कासना डिपो में सात ईवी चार्जिंग स्टेशन बनकर लगभग तैयार हो गए हैं। इसी सप्ताह इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। इन सात स्टेशन पर एक साथ 14 बसें चार्ज हो सकेंगी। चार्जिंग सुविधा मिलने पर बसों के फेरे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा ईस्ट में तीन और वेस्ट में पांच और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनके लिए जगह की तलाश की जा रही है। 15 स्टेशन बनने के बाद प्राधिकरण 15 और चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। ऐसे में शहर में 30 स्टेशन हो जाएंगे, जहां एक साथ 60 बसें एक साथ चार्ज हो सकेंगी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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