मानेसर के 20 वार्डों में खुलेंगे CFC सेंटर, लोगों को घर के पास मिलेंगी ये सुविधाएं

गुरुग्राम जिले का मानेसर नगर निगम अब अपने नागरिकों को उनके घर के पास ही निगम की सभी सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। निगम जल्द ही हर वार्ड में नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करेगा, जिससे लोगों को अपने काम के लिए निगम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव अगले महीने होने वाली सदन की बैठक में रखा जाएगा। पार्षदों की मंजूरी के बाद इन केंद्रों पर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सभी वार्ड में एक-एक स्थान चिह्नित कर लिया गया है।

मानेसर निगम का गठन हुए पांच साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों को अपने कार्यों के लिए निगम के अलग-अलग कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए नगर निगम ने सीएफसी केंद्र खोलने की योजना बनाई है।

लोगों को ये लाभ मिलेंगे ये सीएफसी केंद्र लोगों के लिए कई तरह के कामों को आसान बना देंगे। लोग अब अपने वार्ड में ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का काम भी यहीं से हो जाएगा। घरों और भवनों के नक्शे पास करवाने की प्रक्रिया भी इन केंद्रों से पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा, निगम से जुड़े अन्य सभी छोटे-मोटे काम भी इन केंद्रों से हो सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य निगम की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल बनाना है। इससे समय की बचत होगी और लोगों को बेवजह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी।

इन इलाकों में स्थापित होंगे नागरिक सुविधा केंद्र निगम ने 20 वार्डों में सीएफसी केंद्र स्थापित करने के लिए जगह भी प्रस्तावित कर दी है। इनमें से एक वार्ड में पहले से ही सीएफसी केंद्र मौजूद है, जबकि बाकी 19 वार्डों में नए केंद्र खोले जाएंगे। गढ़ी, हरसरू, हयातपुर, कांकड़ौला, कासन, कुकडोला, खोह, लखनौला, बधां, सिकंदरपुर, रामपुरा, शिकोहपुर और नाहरपुर कासन जैसे गांवों में कम्युनिटी सेंटर या चौपालों में केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मानेसर में तीन अलग-अलग स्थानों पर केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें एम1 सोसाइटी और वृद्ध आश्रम भी शामिल है। नौरंगपुर में एससी चौपाल में पहले से ही एक केंद्र संचालित है। इस कदम से निगम का कामकाज और भी व्यवस्थित होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।