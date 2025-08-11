CISF Jawan Suicide After Shooting Himself From Service Rifle पत्नी से हुआ विवाद तो कर ली आत्महत्या, CISF सिपाही ने सर्विस राइफल से मारी खुद को गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
पत्नी से हुआ विवाद तो कर ली आत्महत्या, CISF सिपाही ने सर्विस राइफल से मारी खुद को गोली

नोएडा के जारचा गांव में ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ सिपाही ने खुद को गोलीमारकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को थाना जारचा पर विजिलेंस सीआईएसएफ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के सिपाही ने सुसाइड कर लिया है। 

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 11 Aug 2025 10:44 PM
नोएडा के जारचा गांव में ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ सिपाही ने खुद को गोलीमारकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को थाना जारचा पर विजिलेंस सीआईएसएफ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के सिपाही ने ड्यूटी पॉइंट के पास बने बाथरूम में बंद करके सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान की पहचान दीपंकर बाराह क तौर पर हुई है। वह इटापारा गांव का रहने वाला था।

जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ वाद-विवाद चल रहा था। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद के चलते सिपाही ने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की है। अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि असम के मूल निवासी दीपांकर बाहरा (28) एनटीपीसी टाउनशिप में परिवार के साथ रहते थे और वह सीआईएसएफ में सिपाही के पद पर तैनात थे।

उन्होंने बताया कि बाहरा सोमवार को घर से दोपहर दो बजे के करीब एनटीपीसी प्लांट में ड्यूटी पर गए थे और प्लांट के रेलवे यार्ड के गेट नंबर तीन के पास उनकी तैनाती थी। अधिकारी के अनुसार, बाहरा ने ढाई बजे ड्यूटी प्वाइंट के बाथकरूम में अपने को अंदर से बंद कर लिया और सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अन्य साथी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की जानकारी अधिकारियों व पुलिस को दी। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। बाहरा के परिवार में पत्नी और एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि पति-पत्नी में पिछले एक सप्ताह से विवाद जारी था और सुबह के समय भी खाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

