Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCISF Jawan Shoots 14 year Teen at Delhi Wedding After minor Tried to catch Cash Notes
शादी में खाने के लालच में पहुंचा 14 साल बच्चा, लूटने लगा था नोट; CISF जवान ने फिर मारी गोली

शादी में खाने के लालच में पहुंचा 14 साल बच्चा, लूटने लगा था नोट; CISF जवान ने फिर मारी गोली

संक्षेप:

दिल्ली के शाहदरा में दिल दहला देने वाली वारदात में नई चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 14 साल का साहिल खाने के लालच में शादी में पहुंचा था, बारात में नोट हवा में उड़ते देख वह भी नोट उठाने लगा।

Mon, 1 Dec 2025 10:09 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के शाहदरा इलाके में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। एक शादी समारोह में खाना के लालच में 14 साल का साहिल पहुंचा था। किसी बाहरी को शादी में घुसते देख CISF के एक हेड कॉन्स्टेबल का पारा इतना चढ़ गया कि उसने पहले उसे जमकर पीटा और फिर सिर पर गोली मारकर उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साहिल पास की झुग्गी बस्ती में रहता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना एमएस पार्क स्थित कम्युनिटी सेंटर में हुई, जहां शादी चल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है, साहिल समारोह में खाना के लालच में आया था। इसी दौरान उसकी CISF कॉन्स्टेबल से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कॉन्स्टेबल ने पिस्तौल निकालकर साहिल पर गोली चला दी। गोली लगते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:ड्यूटी पर था हेड कॉन्सटेबल, घर पर पत्नी-बेटी को उतारा मौत के घाट
ये भी पढ़ें:मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं…बीएलओ ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द
ये भी पढ़ें:हेड कांस्टेबल ने बारात में नोट लूट रहे लड़के के सिर में गोली मारी; गिरफ्तार

बारात में नोट उठा रहा था साहिल

एक स्थानीय निवासी ने बताया, “लड़का झुग्गी में रहता था। उसके पिता सिराजुद्दीन दिहाड़ी मजदूर हैं। शनिवार रात साहिल अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ मानसरोवर पार्क स्थित सामुदायिक भवन में बारात देखने पहुंचा था। रात करीब दस बजे बारात में घुड़चढ़ी चल रही थी और लोग नाचते हुए नोट उड़ा रहे थे। साहिल भी बच्चों के साथ नोट उठाने लगा। इसी पर नाराज होकर बारात में शामिल सीआईएसएफ हेडकांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी ने उसे पकड़ कर पीटा और फिर जेब से पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मदन गोपाल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में है। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली है। पुलिस अधिकारी ने बताया, “14 साल के लड़के को गोली मारने की घटना सामने आई है। शुरुआती जानकारी में कहा जा रहा है कि उसकी कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।”

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News CISF
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।