शादी में खाने के लालच में पहुंचा 14 साल बच्चा, लूटने लगा था नोट; CISF जवान ने फिर मारी गोली

संक्षेप: दिल्ली के शाहदरा में दिल दहला देने वाली वारदात में नई चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 14 साल का साहिल खाने के लालच में शादी में पहुंचा था, बारात में नोट हवा में उड़ते देख वह भी नोट उठाने लगा।

दिल्ली के शाहदरा इलाके में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। एक शादी समारोह में खाना के लालच में 14 साल का साहिल पहुंचा था। किसी बाहरी को शादी में घुसते देख CISF के एक हेड कॉन्स्टेबल का पारा इतना चढ़ गया कि उसने पहले उसे जमकर पीटा और फिर सिर पर गोली मारकर उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साहिल पास की झुग्गी बस्ती में रहता था।

घटना एमएस पार्क स्थित कम्युनिटी सेंटर में हुई, जहां शादी चल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है, साहिल समारोह में खाना के लालच में आया था। इसी दौरान उसकी CISF कॉन्स्टेबल से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कॉन्स्टेबल ने पिस्तौल निकालकर साहिल पर गोली चला दी। गोली लगते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बारात में नोट उठा रहा था साहिल एक स्थानीय निवासी ने बताया, “लड़का झुग्गी में रहता था। उसके पिता सिराजुद्दीन दिहाड़ी मजदूर हैं। शनिवार रात साहिल अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ मानसरोवर पार्क स्थित सामुदायिक भवन में बारात देखने पहुंचा था। रात करीब दस बजे बारात में घुड़चढ़ी चल रही थी और लोग नाचते हुए नोट उड़ा रहे थे। साहिल भी बच्चों के साथ नोट उठाने लगा। इसी पर नाराज होकर बारात में शामिल सीआईएसएफ हेडकांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी ने उसे पकड़ कर पीटा और फिर जेब से पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी।