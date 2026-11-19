दिल्ली एयरपोर्ट पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम; CISF जवानों ने दौड़ाकर शख्स को दबोचा, VIDEO वायरल
दिल्ली में सीआईएसएफ जवानों की एक और दिलेरी सामने आई है। CISF जवानों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जबरन घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
दिल्ली के बेहद संवेदनशील इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को CISF जवानों ने दौड़ाकर दबोच लिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सीआईएसएफ की ओर से एक्स पर साझा किए गए 25 सेकंड के वीडियो में शख्स सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर भागता दिख रहा है। वहीं तैनात जवान उसे दौड़ाते दिख रहे हैं। हालांकि उसे कुछ ही सेकंड में दबोच लिया जाता है। इस घटना से CISF जवानों की एक और मुस्तैदी सामने आई है।
सतर्क जवानों की मुस्तैदी, शख्स को दबोचा
सीआईएसएफ ने बुधवार को बताया कि उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर एक शख्स की जबरन घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI एयरपोर्ट) के टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात CISF के जवानों ने बहुत सतर्कता, तत्परता और दिलेरी दिखाते हुए बिना दस्तावेजों के टर्मिनल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे शख्स को दौड़ाकर पकड़ लिया।
जबरन घुसपैठ की खौफनाक कोशिश
इसके साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने एक्स पर एक 25 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। इसमें एक शख्स इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में जबरन घुसपैठ की खौफनाक कोशिश करता नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षाकर्मी शख्स को एंट्री गेट पर ही रोक लेते हैं लेकिन वह उन्हें धक्का देता है और एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है।
दौड़ाकर दबोच लेते हैं CISF के जवान
अचानक हुई इस घटना से सभी स्तब्ध रह जाते हैं। शख्स CISF जवान को धक्का देकर जैसे ही चेकइन पर करता है साथी जवान भी उसे पड़ने के लिए दौड़ते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हथियारबंद CISF जवान साथी की मदद के लिए आता है और घुसपैठिए को पकड़ लेता है लेकिन वह छुड़ाकर आगे बढ़ता है। इसी बीच दूसरा जवान उसे दबोच लेता है। इस घटनाक्रम में घुसपैठिया शख्स टर्मिनल-3 के भीतर कुछ मीटर तक आगे बढ़ गया होता है।
सुरक्षा चूक को टाला
CISF ने एक्स पर अपने पोस्ट में आगे कहा कि क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम के जवानों की सटीक समय पर मुस्तैदी से घुसपैठिया कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया जाता है। सीआईएसएफ जवानों ने इस घुसपैठ को रोका जिससे एक सुरक्षा चूक को टाल दिया गया।
अति-संवेदनशील श्रेणी के तहत आता है IGI एयरपोर्ट
बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को अति-संवेदनशील स्थान की श्रेणी में रखा गया है। इस एयरपोर्ट पर स्टाफ को भी भीतर प्रवेश करने के लिए अपना आई-कार्ड दिखाना पड़ता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन हजारों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही करते हैं। इस एयरपोर्ट को केंद्रीय अर्धसैनिक बल CISF की ओर से आतंकवाद-रोधी सुरक्षा व्यवस्था (हथियारबंद सुरक्षा) प्रदान की गई है।
पिछले महीने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन हुई थी ऐसी ही घटना
सनद रहे अभी पिछले महीने ही दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। इस घटना का भी सीसीटीवी वीडियो फुटेज CISF की ओर से एक्स पर शेयर किया गया था। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स फोन पर बात करते-करते एकदम मेट्रो चेकिंग प्वाइंट पर पहुंचता है और निकलकर बाहर की ओर भागने लगता है। वहीं CISF का एक जवान उसे दौड़ा लेता है और मेट्रो गेट के बाहर निकलते ही दबोच लेता है। संदिग्ध मलेशिया के कुआलालंपुर का रहने वाला था। इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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