10 करोड़ की GST चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार, नोएडा में कंपनी चलाकर ऐसे लगा रहे थे सरकार को चूना

इन लोगों ने गलत कैटेगरी में जीएसटी भरकर करोड़ों रुपये का टैक्स बचाया था। जब जांच बैठी तो सामने आया कि चीनी महिला समेत उसके साथी ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसी आरोप में महिला की मेरठ के जीएसटी कोर्ट में पेशी हुई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नोएडाWed, 27 Aug 2025 01:32 PM
10 करोड़ की GST चोरी के आरोप में चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला अपने साथी के साथ दिल्ली एनसीआर के नोएडा में TV स्क्रीन बनाने की कंपनी चला रही थी। इन लोगों ने गलत कैटेगरी में जीएसटी भरकर करोड़ों रुपये का टैक्स बचाया था। जब जांच बैठी तो सामने आया कि चीनी महिला समेत उसके साथी ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसी आरोप में महिला की मेरठ के जीएसटी कोर्ट में पेशी हुई है।

जीएसटी चोरी में दो लोगों की हुई गिरफ्तारी

इस केस में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले व्यक्ति का नाम विनय कुमार है। विनय जीएसटी की चोरी को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी है। वहीं गिरफ्तार की गई दूसरी चीनी महिला है। एलिस ली नामक चीनी महिला भी जीएसटी चोरी में शामिल थी। इन दोनों को मेरठ की जीएसटी कोर्ट में पेश किया गया है।

ऐसे कर रहे थे 10 पर्सेंट जीएसटी की चोरी

जीएसटी गौतमबुद्ध नगर के एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग दो तरह से चोरी कर रहे थे। पहला अंडर इनवॉयसिंग करके और दूसरा मिस क्लासिफिकेशन करके। अधिकारी ने बताया कि ये लोग वीडियो डिस्प्ले यूनिट बनाते हैं। ये उत्पाद नियम के मुताबिक 28 पर्सेंट जीएसटी के तहत निर्धारित है। लेकिन इन लोगों ने उसे मिसक्लासिफाई किया था, इसके चलते बनाए जा रहे उत्पाद पर केवल 18 पर्सेंट की जीएसटी दे रहे थे। इस तरह 10 फीसदी टैक्स की चोरी ऐसे कर रहे थे।

इस तरीके से भी लगा रहे थे सरकार को चूना

इसकी जानकारी लगने पर हमने इनके साथ काम करने वाले अन्य लोगों के बयान लिए तो पता चला कि ये लोग अंडर इनवॉयसिंग भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि आइटम की कीमत तो ज्यादा है, लेकिन डॉक्यूमेंट कम कीमत का बनाते थे। इस तरह कागजों में कम पैसे दिखाते थे, इसके चलते जीएसटी भी कम भरना पड़ता था। लेकिन, पार्टी से पूरे पैसे लेते थे। यानी अतिरिक्त रुपये कैश में ले लेते थे।