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आगरा-दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे से हादसा, युवक के हाथ में लगी गंभीर चोट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, पलवल
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चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पलवल में आगरा-दिल्ली हाईवे पर ड्यूटी जाते वक्त एक युवक चाइनीज मांझ की चपेट में आने से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में दोस्त इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसकी मरहम-पट्टी की। 

आगरा-दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे से हादसा, युवक के हाथ में लगी गंभीर चोट
पलवल में आगरा-दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे से युवक का हाथ कटा।

अजित कुमार, पलवल

हरियाणा के पलवल में शुक्रवार सुबह ड्यूटी जा रहे बाइक सवार युवक की गर्दन में एनएच-19 पर बसअड्डे के पास चाइनीज मांझा फंस गया। युवक ने हाथ से मांझा हटाकर जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसका हाथ कट गया। साथियों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

युवक के हाथ में लगे तीन टांके

अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल युवक के हाथ की जांच की। कट गहरा होने के कारण हाथ में करीब तीन टांके लगाए गए। इलाज के बाद युवक को घर भेज दिया गया। इस घटना के बाद प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बाजारों में बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सड़क पर अचानक सामने आने वाला यह मांझा बाइक और स्कूटी सवारों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

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स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी पतंगबाजी

स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ शहर में पतंगबाजी बढ़ गई है। बाजारों में पतंग और मांझे की दुकानों पर खरीदार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने इसकी बिक्री और इस्तेमाल रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोड वर्ड में मांझे की बिक्री की शिकायत

सूत्रों के अनुसार, एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सहित कई बाजारों में चाइनीज मांझा चोरी-छिपे बेचे जाने की शिकायत मिली है। दुकानदार और खरीदार कथित तौर पर कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ‘मोय-मोय’, ‘बुलंद’ और ‘सुपर’ जैसे नामों से इसकी मांग किए जाने की जानकारी सामने आई है। सराय ख्वाजा, पल्ला, जवाहर कॉलोनी, डबुआ, एनआईटी-1 और एनआईटी-5 समेत कई इलाकों पर पुलिस की नजर है।

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पहले भी जा चुकी है दो लोगों की जान

चाइनीज मांझे से जुड़े हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं। 28 जुलाई 2025 को दिल्ली-आगरा हाईवे पर पलवल एलिवेटेड रोड पर मांझे की चपेट में आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो पलट गया था। हादसे में जवाहर कॉलोनी निवासी युवक की मौत हुई थी। जून 2025 में पलवल में बाइक सवार दंपती मांझे की चपेट में आए थे। गंभीर चोट के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जुलाई 2025 में फरीदाबाद और पलवल में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई थी।

वाहन चालक बरतें सावधानी

पुलिस के अनुसार, चाइनीज मांझा सामान्य सूती धागे से अधिक धारदार होता है और सड़क पर अचानक सामने आने पर हादसे का कारण बन सकता है। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के साथ गले को भी सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। पतंग उड़ाने वालों से प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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