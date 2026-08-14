आगरा-दिल्ली हाईवे पर चाइनीज मांझे से हादसा, युवक के हाथ में लगी गंभीर चोट

चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पलवल में आगरा-दिल्ली हाईवे पर ड्यूटी जाते वक्त एक युवक चाइनीज मांझ की चपेट में आने से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में दोस्त इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसकी मरहम-पट्टी की।

अजित कुमार, पलवल हरियाणा के पलवल में शुक्रवार सुबह ड्यूटी जा रहे बाइक सवार युवक की गर्दन में एनएच-19 पर बसअड्डे के पास चाइनीज मांझा फंस गया। युवक ने हाथ से मांझा हटाकर जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसका हाथ कट गया। साथियों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

युवक के हाथ में लगे तीन टांके अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल युवक के हाथ की जांच की। कट गहरा होने के कारण हाथ में करीब तीन टांके लगाए गए। इलाज के बाद युवक को घर भेज दिया गया। इस घटना के बाद प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बाजारों में बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सड़क पर अचानक सामने आने वाला यह मांझा बाइक और स्कूटी सवारों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी पतंगबाजी स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ शहर में पतंगबाजी बढ़ गई है। बाजारों में पतंग और मांझे की दुकानों पर खरीदार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने इसकी बिक्री और इस्तेमाल रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोड वर्ड में मांझे की बिक्री की शिकायत सूत्रों के अनुसार, एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सहित कई बाजारों में चाइनीज मांझा चोरी-छिपे बेचे जाने की शिकायत मिली है। दुकानदार और खरीदार कथित तौर पर कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ‘मोय-मोय’, ‘बुलंद’ और ‘सुपर’ जैसे नामों से इसकी मांग किए जाने की जानकारी सामने आई है। सराय ख्वाजा, पल्ला, जवाहर कॉलोनी, डबुआ, एनआईटी-1 और एनआईटी-5 समेत कई इलाकों पर पुलिस की नजर है।

पहले भी जा चुकी है दो लोगों की जान चाइनीज मांझे से जुड़े हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं। 28 जुलाई 2025 को दिल्ली-आगरा हाईवे पर पलवल एलिवेटेड रोड पर मांझे की चपेट में आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो पलट गया था। हादसे में जवाहर कॉलोनी निवासी युवक की मौत हुई थी। जून 2025 में पलवल में बाइक सवार दंपती मांझे की चपेट में आए थे। गंभीर चोट के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जुलाई 2025 में फरीदाबाद और पलवल में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई थी।