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नोएडा से गिरफ्तार चीन के नागरिक ने चांदनी चौक में खोला था ऑफिस, हवाला से जुड़े गैंग के तार; रिमांड में खुलासा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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भारत में अवैध रूप से चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई की गिरफ्तारी के बाद से इस मामले की जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। नोएडा एसटीएफ ने लोंगहुई और उसके साथियों को जब रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो गिरोह के तार हवाला कारोबार से जुड़े मिले हैं। उसने चांदनी चौक में भी दफ्तर खोला था।

नोएडा से गिरफ्तार चीन के नागरिक ने चांदनी चौक में खोला था ऑफिस, हवाला से जुड़े गैंग के तार; रिमांड में खुलासा
हवाला नेटवर्क मामले में नोएडा से गिरफ्तार चीनी नागरिक और उसके साथी।

नोएडा में बीस दिन पहले पकड़े गए चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई का पूरा गैंग हवाला कारोबार से जुड़ा है। उसने दिल्ली के चांदनी चौक में भी एक ऑफिस खोल रखा था। जहां से अन्य कंपनियों से डील होती थी। अभी तक 50 करोड़ से अधिक की धनराशि चीन भेजे जाने की पुष्टि हो चुकी है। गैंग के खिलाफ आयकर विभाग मुंबई की टीम भी जांच कर रही है। नोएडा एसटीएफ ने मुंबई के अधिकारियों से भी संपर्क कर जानकारी मांगी है।

नोएडा एसटीएफ के एएसपी आर.के मिश्रा ने बताया कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार की टीम ने चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई और सीए संजीव कुमार को तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उनसे कई जानकारियां मिली हैं। यह पूरा गैंग हवाला के कारोबार से जुड़ा है और इस कारोबार के लिए उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में जेड डॉट वन इंटरप्राइजेज के नाम से ऑफिस भी खोल रखा था, जहां से बैठकर यह डील करते थे। ऑफिस से अनेक डील से संबंधित कागजात मिले हैं और उनकी जांच अभी जारी है। कुछ अन्य बैंक खातों और कंपनियो को लेकर भी जांच की जा रही है। इस मामले में जो मूल कंपनी सामने आई है उसे पहले रवि उर्फ नटवरलाल ने बनाया था और बाद में चीन के नागरिकों को बेच दिया था। चीनी नागरिक लोंगहुई के ससुर और साले ही इस कंपनी में 99 प्रतिशत के शेयर धारक हैं और वह वर्तमान में हांगकांग में हैं। उसकी पत्नी और बहन भी इस कंपनी से जुड़े हैं। इन लोगों के द्वारा हवाला के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक की धनराशि चीन भेजी जा चुकी है।

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12 चीनी नागरिक अब तक हो चुके गिरफ्तार

चीनी नागरिकों के इस ठगी के धंधे की जांच में चार साल से नोएडा एसटीएफ की टीम लगी है। इसमें अभी तक 12 चीनी नागरिको समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरार चल रहे तीन चीनी नागरिकों के खिलाफ इंटरपोल से नोटिस भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद देश में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिकों का खेल जारी है। लोन और गेमिंग ऐप के जरिए पूरे देश में लाखों लोगों से 14 सौ करोड़ से अधिक की ठगी के इस गैंग का खुलासा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार की जांच से हुआ था। इस गैंग के द्वारा लोन ऐप और गेमिंग ऐप में फंसाकर लोगों से बड़े पैमानें पर ठगी की गई थी। इन ऐप का शिकार होने की वजह से 52 लोग आत्महत्या भी कर चुके थे। ठगी के पैसों को शैल कंपनियों के माध्यम से चीन भेज रहे थे।

तीस से अधिक कंपनियों के माध्यम से ठगी के पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा जा रहा था। ये लोग 14 सौ करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। हालांकि ठगी की यह रकम इससे भी अधिक है। एसटीएफ अभी तक चार सौ करोड़ से अधिक की रकम को फ्रीज भी करा चुकी है।

आयकर विभाग मुंबई की टीम भी जांच कर रही

एसटीएफ के अनुसार इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही आयकर विभाग मुम्बई की टीम जांच कर रही थी। इनके द्वारा जारी किए गए नोटिस एसटीएफ को अपनी जांच में मिले। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने मुम्बई के इनकम टैक्स के अधिकारियों से भी संपर्क किया है और उनसे भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

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पांच और चीनी नागरिकों के नाम सामने आए

जांच में अब पांच और चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं, जो इन कंपनियों से जुड़े थे। उनमें से दो तो चीन में हैं, लेकिन तीन अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ के अनुसार इस कंपनी को भी पूरी तरह से चीन में बैठ लोग ही संचालित कर रहे थे। उनके दिशा-निर्देशों पर ही यहां पर काम होता था।

मोबाइल कारोबार से जुड़ी कंपनी से भी खेल

एसटीएफ ने बताया कि चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई से पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2018 में भारत आया था और तभी से अपने ससुर मूंगे यू और साले कीपिंग तंग द्वारा बनाई गई कम्पनी वाईटीएल मैन्युफैक्चरिंग पीवीटी एलटीडी संचालित करने लगा। यह कम्पनी मोबाइल फोन के कवर बनाती थी और तभी से यह चीन से आने वाले रॉ मैटेरियल को महंगे दामों पर मंगाता था और इससे बने सामान को दिल्ली के मार्केट में खासतौर पर करोलबाग तथा नेहरू पैलेस में अंडर इंवॉइसिंग करके बेचता था। शेष धन को हवाला के माध्यम से मंगाता था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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