नोएडा से गिरफ्तार चीन के नागरिक ने चांदनी चौक में खोला था ऑफिस, हवाला से जुड़े गैंग के तार; रिमांड में खुलासा

भारत में अवैध रूप से चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई की गिरफ्तारी के बाद से इस मामले की जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। नोएडा एसटीएफ ने लोंगहुई और उसके साथियों को जब रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो गिरोह के तार हवाला कारोबार से जुड़े मिले हैं। उसने चांदनी चौक में भी दफ्तर खोला था।

नोएडा में बीस दिन पहले पकड़े गए चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई का पूरा गैंग हवाला कारोबार से जुड़ा है। उसने दिल्ली के चांदनी चौक में भी एक ऑफिस खोल रखा था। जहां से अन्य कंपनियों से डील होती थी। अभी तक 50 करोड़ से अधिक की धनराशि चीन भेजे जाने की पुष्टि हो चुकी है। गैंग के खिलाफ आयकर विभाग मुंबई की टीम भी जांच कर रही है। नोएडा एसटीएफ ने मुंबई के अधिकारियों से भी संपर्क कर जानकारी मांगी है।

नोएडा एसटीएफ के एएसपी आर.के मिश्रा ने बताया कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार की टीम ने चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई और सीए संजीव कुमार को तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उनसे कई जानकारियां मिली हैं। यह पूरा गैंग हवाला के कारोबार से जुड़ा है और इस कारोबार के लिए उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में जेड डॉट वन इंटरप्राइजेज के नाम से ऑफिस भी खोल रखा था, जहां से बैठकर यह डील करते थे। ऑफिस से अनेक डील से संबंधित कागजात मिले हैं और उनकी जांच अभी जारी है। कुछ अन्य बैंक खातों और कंपनियो को लेकर भी जांच की जा रही है। इस मामले में जो मूल कंपनी सामने आई है उसे पहले रवि उर्फ नटवरलाल ने बनाया था और बाद में चीन के नागरिकों को बेच दिया था। चीनी नागरिक लोंगहुई के ससुर और साले ही इस कंपनी में 99 प्रतिशत के शेयर धारक हैं और वह वर्तमान में हांगकांग में हैं। उसकी पत्नी और बहन भी इस कंपनी से जुड़े हैं। इन लोगों के द्वारा हवाला के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक की धनराशि चीन भेजी जा चुकी है।

12 चीनी नागरिक अब तक हो चुके गिरफ्तार चीनी नागरिकों के इस ठगी के धंधे की जांच में चार साल से नोएडा एसटीएफ की टीम लगी है। इसमें अभी तक 12 चीनी नागरिको समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरार चल रहे तीन चीनी नागरिकों के खिलाफ इंटरपोल से नोटिस भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद देश में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिकों का खेल जारी है। लोन और गेमिंग ऐप के जरिए पूरे देश में लाखों लोगों से 14 सौ करोड़ से अधिक की ठगी के इस गैंग का खुलासा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार की जांच से हुआ था। इस गैंग के द्वारा लोन ऐप और गेमिंग ऐप में फंसाकर लोगों से बड़े पैमानें पर ठगी की गई थी। इन ऐप का शिकार होने की वजह से 52 लोग आत्महत्या भी कर चुके थे। ठगी के पैसों को शैल कंपनियों के माध्यम से चीन भेज रहे थे।

तीस से अधिक कंपनियों के माध्यम से ठगी के पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा जा रहा था। ये लोग 14 सौ करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। हालांकि ठगी की यह रकम इससे भी अधिक है। एसटीएफ अभी तक चार सौ करोड़ से अधिक की रकम को फ्रीज भी करा चुकी है।

आयकर विभाग मुंबई की टीम भी जांच कर रही एसटीएफ के अनुसार इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही आयकर विभाग मुम्बई की टीम जांच कर रही थी। इनके द्वारा जारी किए गए नोटिस एसटीएफ को अपनी जांच में मिले। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने मुम्बई के इनकम टैक्स के अधिकारियों से भी संपर्क किया है और उनसे भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

पांच और चीनी नागरिकों के नाम सामने आए जांच में अब पांच और चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं, जो इन कंपनियों से जुड़े थे। उनमें से दो तो चीन में हैं, लेकिन तीन अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ के अनुसार इस कंपनी को भी पूरी तरह से चीन में बैठ लोग ही संचालित कर रहे थे। उनके दिशा-निर्देशों पर ही यहां पर काम होता था।